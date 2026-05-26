Τι φοβίζει το Μαξίμου.

Όσο κι αν προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά το Μαξίμου το άγριο επεισόδιο Μαρινάκη- Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ, οι συνέπειες τρομάζουν τους κυβερνητικούς.

Πρώτον διότι δεν υπήρξε καμία άμεση παρέμβαση στο σημείο δίνοντας την εντύπωση στην κοινωνία ότι δεν υπάρχει κράτος.

Δεύτερον, επειδή ξαναξύπνησε στις μνήμες όλων το θέμα των υποκλοπών που ο πρωθυπουργός προσπαθεί πάση θυσία να το αφήσει πίσω του.

Τρίτον, διότι ο Γρ. Δημητριάδης φέρεται να αισθάνεται απροστάτευτος από το Μαξίμου με ότι αυτό σημαίνει για την ήδη ταραγμένη σχέση του με τον πρωθυπουργό.

Και τέλος διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η αντίδραση του Προέδρου του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα.

Λ.Ι.