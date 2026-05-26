Τρίτη φορά που εντός του έτους σημειώνεται εμπλοκή πάνω από το Αρχιπέλαγος.

Και εικονική αερομαχία (εμπλοκή) σημειώθηκε την Δευτέρα στο Αιγαίο με τα οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη.

Καταγράφηκαν μάλιστα χθες δέκα συνολικά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία φέτος, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν συνολικά τρεις εικονικές αερομαχίες.

Η Αθήνα προβληματίζεται αν η Άγκυρα αρχίζει να επαναφέρει την ένταση στο Αιγαίο ή απλώς ήθελε να περάσει κάποια μηνύματα στην ελληνική κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αρχίζουν και γίνονται σιγά-σιγά σε ταραγμένα!

Β.Σκ.