«Κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει», υπογράμμισε ο Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα δεν ανέχεται κανένα απολύτως τετελεσμένο» και «μονομερείς ενέργειες δεν φέρουν έννομες συνέπειες», διεμήνυσε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας για τα περί νομοθέτησης της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Τουρκία.

«Η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν είναι δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια, είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία.

«Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Να είστε ήσυχος, η κυβέρνηση μεριμνά, δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε υποβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας μας. Να κοιμάστε ήσυχος κύριε Καζαμία…», τόνισε παράλληλα απαντώντας στις αιτιάσεις του βουλευτή Πλεύσης Ελευθερίας περί έλλειψης σχετικών πρωτοβουλιών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ταυτόχρονα πως η κυβέρνηση «δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό Τύπο» και πως κάθε περίπτωση μεριμνά για την πλήρη ενημέρωση φορέων και εταίρων.

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας καταλόγισε στον υπουργό Εξωτερικών «μπλαζέ» και «cool» ύφος, σε μια κατάσταση «που είναι uncool και αρκετά ανησυχητική», ρωτώντας με έμφαση γιατί δεν έχει προβεί ήδη σε διαβήματα προκειμένου να αποτρέψει την ψήφιση του νόμου.

«Συνομολογείτε ότι δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο, παρά υπάρχουν φήμες στον τουρκικό Τύπο. Έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική; Με βάση εικασίες; Προληπτικώς θα κάνουμε ενέργειες;», απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης υπογραμμίζοντας πως «κανένα απολύτως τετελεσμένο υπάρχει».

«Ό,τι δεν έχει έρεισμα, δεν έχει νομική συνέπεια. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Ούτε το casus belli είναι, ούτε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς συνέπειες. Να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή όταν αναφερόμαστε σε εθνικές ευαισθησίες και καλύτερη στρατηγική», πρόσθεσε.

«Εμείς ασκούμε κυριαρχία στο πεδίο, όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της Άμυνας, με το χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με την έρευνα για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, με την ενίσχυση στην Κύπρο, με την ισχυρή παρουσία παντού», συμπλήρωσε.