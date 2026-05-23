Τη νίκη του Ολυμπιακού παρακολούθησε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδευόμενη από τον γιο της.

Έντονο ήταν το πολιτικό «άρωμα», χθες, στο ΟΑΚΑ, στις κερκίδες του T-Center, για τον ημιτελικό της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ. Τη νίκη του Ολυμπιακού και την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης παρακολούθησαν από κοντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γιάννης Βρούτσης (προφανώς λόγω της θεσμικής θέσης του), ο Βασίλης Σπανάκης (ο οποίος είχε δώσει το «παρών» και στην κατάκτηση του τροπαίου από τους «ερυθρόλευκους», το 1997, στη Ρώμη) και η Νίνα Κασιμάτη.

Στο T-Center βρέθηκε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδευόμενη από τον γιο της. Η πρέσβειρα των ΗΠΑ έχει παρακολουθήσει κι άλλες φορές από κοντά τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ.

Μ. Καλ.