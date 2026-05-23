Έφερε έξι χειροβομβίδες και οπλισμό. Όσα έγιναν.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά, εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα κρίνοντας τον ύποπτο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο, με αστυνομικό να ανοίγει πυρ εναντίον του.

Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου ενώ την προανάκριση ανέλαβε το τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Εξουδετερώθηκαν οι χειροβομβίδες - Πληροφορίες για σκληρό κακοποιό με ποινικό παρελθόν

Αμέσως μετά το περιστατικό στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν έξι χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και δύο πιστόλια κι ένα περίστροφο, και γεμιστήρας με 30 σφαίρες, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των Αρχών ότι πρόκειται για άτομο υψηλής επικινδυνότητας.

Η επιχείρηση του ΤΕΕΜ ολοκληρώθηκε, ενώ η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για δύο ώρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, είναι 42χρονος αλβανικής καταγωγής και φέρεται να καταζητείται τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τις διωκτικές αρχές, με δράση που εκτείνεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου φέρεται επίσης να είχε εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες.

Η κατάσταση της υγείας του

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του, ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο αυτί.

