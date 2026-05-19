Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πηγές αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης είναι άνδρας, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, τραυματίστηκαν σοβαρά αργά το βράδυ της Δευτέρας σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με την El Pais.

Οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό καταγράφηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή El Canalillo, κοντά στην Balanegra.

Πηγές αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης είναι άνδρας, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Ταχείας Δράσης, καθώς και διασώστες για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες από τα πυρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από El Pais, Reuters