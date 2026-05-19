Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική τηλεοπτική εξομολόγηση προχώρησε ο Θοδωρής Αθερίδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ANT1, μιλώντας για τις φοβίες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του αλλά και τη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη, μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανάγκη της προσωπικής εξέλιξης όσο μεγαλώνει κανείς, τονίζοντας πως κάθε άνθρωπος οφείλει να γίνεται καλύτερος με το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο, κάτι που — όπως είπε — τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του, αλλά και τις επιρροές που είχαν πάνω του οι γονείς του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εξομολόγησή του σχετικά με τις φοβίες που αντιμετώπισε στη ζωή του. Ο Θοδωρής Αθερίδης παραδέχθηκε πως για περίπου 30 χρόνια απέφευγε να μπαίνει σε ασανσέρ, περιγράφοντας πως η φοβία αυτή εξαφανίστηκε ξαφνικά μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Στη συνέχεια, μίλησε και για τη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας ότι τα χρόνια που έζησε εκεί ένιωθε έντονη μελαγχολία, την οποία συνέδεσε με την ατμόσφαιρα της πόλης. Όπως ανέφερε, η μετακόμισή του στην Αθήνα του ταίριαξε περισσότερο, καθώς βρήκε δημιουργικότητα μέσα στο χάος της πρωτεύουσας, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας. Όπως εξήγησε, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν στενή σχέση και να περνούν χρόνο μαζί, αποφεύγοντας ακόμη και τη λέξη «χωρισμός». Ο ίδιος σημείωσε πως στη σχέση τους υπήρχε πάντα η ανάγκη για ελευθερία και αμοιβαίο σεβασμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να πληγώσουν ο ένας τον άλλον.

