Χωριστούς δρόμους αποφάσισε να ακολουθήσει το αγαπημένο ζευγάρι.

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης δεν είναι πλέον μαζί, μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Όπως ανάφερε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό», οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή περίπου πριν από δύο μήνες. Όπως σημείωσε πρόκειται για έναν «βελούδινο» χωρισμό.

Σε φωτογραφία που ανέβασε χθες στo Instagram, η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίζεται χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη στην Αίγινα, όπου είχαν αποκτήσει μαζί σπίτι.

Στο στιγμιότυπο μαζί της είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη και ο Μιχάλης Μαρίνος.

