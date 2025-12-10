Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή, τους φόβους της αλλά και την επιστροφή του «Παρά 5»

Στην εκπομπή «The 2Night Show» εμφανίστηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Σμαράγδα Καρύδη, παραχωρώντας μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που άγγιξε βαθιά προσωπικά ζητήματα, αλλά και επαγγελματικές στιγμές που σημάδεψαν την πορεία της.

Η ηθοποιός μίλησε αρχικά για τον πολυαγαπημένο πατέρα της, τον ηθοποιό Ντίνο Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ηλικία 85 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η απώλειά του την είχε συγκλονίσει, όμως όπως εξομολογήθηκε, πρόλαβαν να πουν όσα είχαν ανάγκη πριν εκείνος «φύγει». Παρά την αγάπη και τον σεβασμό της, αποκάλυψε πως κρατούσε ένα παράπονο μέσα της: ότι το ταλέντο του πατέρα της δεν αναγνωρίστηκε όσο άξιζε, κυρίως επειδή εκείνος δεν είχε τον χαρακτήρα να διεκδικήσει περισσότερα. «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει μακριά με μικρότερο ταλέντο κι άλλοι που δεν πήγαν ενώ ήταν τεράστια ταλέντα, γιατί δεν ήταν καλοί manager», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σμαράγδα τόνισε πως αυτό που μένει τελικά από έναν άνθρωπο είναι η ψυχή του, και πως το κοινό αναγνωρίζει μέσα στον χρόνο την καλοσύνη. «Νομίζω ότι όλοι θυμούνται τον πατέρα μου ως καλό άνθρωπο», ανέφερε συγκινημένη. Με χιούμορ μίλησε και για το πόσο «χαζομπαμπάς» ήταν, αλλά και για το πώς η εμπειρία των γονιών της στην υποκριτική τη βοήθησε – αν και στην αρχή την έκανε πιο επιφυλακτική στον χώρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deu9vaaq4ua9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αγοραφοβία που αντιμετωπίζει, εξηγώντας ότι ακόμη υπάρχουν στιγμές που ο πολύς κόσμος την αγχώνει. «Άλλες φορές με πιάνει όταν με σταματάνε στον δρόμο, άλλες όχι. Εξαρτάται από τη διάθεσή μου», είπε, υπογραμμίζοντας ότι σπάνια θέλει να απομακρύνει ευγενείς ανθρώπους που τη θαυμάζουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μίλησε και για τον ρόλο του έρωτα, της καλοσύνης και της πίστης στη ζωή της. Παρότι αυτοχαρακτηρίζεται ορθολογίστρια και δυσκολεύεται να πιστέψει σε όσα δεν αποδεικνύονται επιστημονικά, αναγνωρίζει ότι η πίστη αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο, ειδικά για έναν καλλιτέχνη που εκτίθεται μπροστά στο κοινό. Παραδέχτηκε μάλιστα πως θαυμάζει όσους πιστεύουν βαθιά, και ίσως κάποτε γεννηθεί και μέσα της μια τέτοια ανάγκη.

Όταν η κουβέντα έφτασε στο «Παρά Πέντε», αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από τα πρώτα βήματα της θρυλικής σειράς. Όπως είπε, στην αρχή δεν την ήθελαν για τον ρόλο, ο οποίος είχε αρχικά γραφτεί για την Κάτια Δανδουλάκη. Μάλιστα ανέφερε πως ήταν ο Μιχάλης Μαρίνος εκείνος που είχε την εντύπωση ότι είναι «πολύ σοβαρή» και αποστασιοποιημένη. «Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν παίζει αυτό και γίναμε πολύ φίλοι», πρόσθεσε γελώντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deu9w2l1ygop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, αναφέρθηκε στο μεγάλο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια της σειράς, το οποίο θα γυριστεί live on tape, με τη συμμετοχή κοινού, νέες σκηνές γραμμένες από τον Γιώργο Καπουτζίδη και φυσικά… την επιστροφή της Ντάλιας. «Ξαναφόρεσα την περούκα και μόλις σμίξαμε οι πέντε, μπήκαμε κατευθείαν στις σκηνές. Αν ξεκινούσε σήμερα το Παρά Πέντε, πάλι επιτυχία θα είχε. Δεν έχει παλιώσει καθόλου», είπε κλείνοντας.