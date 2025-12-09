Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εξήντα έξι (66).

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω:

– ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου ΣπουδώνΤεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

– Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου) ή β) είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάσηυπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του Πτυχίου.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23α του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου, οι κάτοχοι του Πτυχίου αυτού έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε της κατηγορίας Α΄ (80%) είτε της κατηγορίας Β΄ (20%), υπό την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 6 του παρόντος κεφαλαίου. Ομοίως οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου και επιπλέον Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε της κατηγορίας Α΄ (80%), υποβάλλοντας μόνο τον απολυτήριο τίτλο Λυκείου είτε της κατηγορίας Β΄ (20%), υποβάλλοντας τον απολυτήριο τίτλο Λυκείου και επιπλέον το Πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία (Α΄-80% ή Β΄-20%).

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές κατηγορίες (Α΄-80% και Β΄-20%), η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης αίτησης.

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από 09/12/2025 έως και 29/12/2025, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.

