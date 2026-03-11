Μια νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης των πολιτών για προκηρύξεις, διαγωνισμούς και δράσεις της Ανεξάρτητης Αρχής.

Το ΑΣΕΠ εγκαινιάζει το νέο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «ΑΣΕΠnews», μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Ανεξάρτητης Αρχής και της συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών.

Το ΑΣΕΠnews θα συγκεντρώνει σε τακτική βάση τις σημαντικότερες εξελίξεις και δραστηριότητες του ΑΣΕΠ, παρέχοντας στους πολίτες, στους υποψηφίους και στους ενδιαφερόμενους φορείς συνοπτική και αξιόπιστη πληροφόρηση για προκηρύξεις, διαγωνισμούς, διαδικασίες επιλογής προσωπικού και άλλες δράσεις.

Στόχος της νέας αυτής έκδοσης είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια, να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε χρήσιμες πληροφορίες και να αναδείξει το έργο και τις δράσεις του ΑΣΕΠ.

Στο πρώτο τεύχος του ΑΣΕΠnews, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται οι επιδόσεις του ΑΣΕΠ κατά την περίοδο 2021-2025, ο προγραμματισμός των δράσεων για το 2026, καθώς και πρωτοβουλίες που φέρνουν το ΑΣΕΠ πιο κοντά στον πολίτη.

Διευκρινίζεται ότι ΑΣΕΠnews θα λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη αποστολή ενημερωτικού δελτίου στο οποίο περιλαμβάνεται όλα τα Δελτία Τύπου που αναρτά το ΑΣΕΠ στην ιστοσελίδα του (προκηρύξεις, αποτελέσματα κ.ο.κ.).

Διαβάστε το πρώτο τεύχος του ΑΣΕΠnews

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ΑΣΕΠnews