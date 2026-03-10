Έγινε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ κλήρωσε απόψε το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 18, 21, 36, 38 και 43 ενώ τζόκερ είναι ο αριθμός: 13.

Από την κλήρωση δεν προέκυψε τυχερός ούτε στην πρώτη ούτε στην δεύτερη κατηγορία και έτσι έχουμε τζάκποτ στην επόμενη κλήρωση.

Δείτε τον πίνακα κερδών

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.