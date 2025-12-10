Όλες οι εξετάσεις και η αγωγή παρέχονται δωρεάν, ενώ οι διαγνώσεις και οι ενέργειες καταγράφονται υποχρεωτικά στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του δικαιούχου.

Ξεκίνησε κι επίσημα η αποστολή SMS σε περίπου 10.000 πολίτες που δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας.

Η ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης της παχυσαρκίας στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης των ασθενών με σοβαρή παχυσαρκία ή παχυσαρκία με συννοσηρότητες.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η προηγούμενη διενέργεια των αιματολογικών εξετάσεων καρδιαγγειακού κινδύνου του δωρεάν προγράμματος «Προλαμβάνω».

Όσοι δεν έχουν εξεταστεί ακόμη μπορούν να το πράξουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Δικαιούχοι της δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής είναι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, καθώς και όσοι βρίσκονται στο εύρος 37–40, εφόσον συνυπάρχει τουλάχιστον μία συννοσηρότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις συννοσηρότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ο προδιαβήτης, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, στεφανιαία νόσος, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, υποαερισμός λόγω παχυσαρκίας, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, στεατωτική ηπατική νόσος, χρόνια νεφρική νόσος, ακράτεια ούρων, χρόνιες κινητικές διαταραχές και περιφερική αρτηριακή νόσος.

Με την ολοκλήρωση των αιματολογικών εξετάσεων, το σύστημα εκδίδει αυτόματα παραπεμπτικό για ιατρική αξιολόγηση της παχυσαρκίας. Η εξέταση πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο ή διαβητολόγο των δημόσιων μονάδων υγείας, ή από γενικό γιατρό/παθολόγο όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός. Το παραπεμπτικό ισχύει για έναν μήνα και φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ο θεράπων ιατρός καταχωρεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αν ενδείκνυται φαρμακευτική αγωγή και, εφόσον εγκριθεί, επιλέγει σκεύασμα από λίστα δραστικών ουσιών με σειρά αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν διατροφική συμβουλευτική. Η συνταγή εκδίδεται αυτόματα και μπορεί να εκτελεστεί εντός 15 ημερών σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φαρμακείο.

Μετά την πρώτη εκτέλεση, το σύστημα εκδίδει νέο παραπεμπτικό για επαναξιολόγηση εντός 45 ημερών. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί έως οκτώ φορές, με ισάριθμες ιατρικές επισκέψεις και συνταγές.