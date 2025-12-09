Σε εξέλιξη βρίσκονται προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για εργασία στο δημόσιο.

Μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο για προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου. Το Dnews παρουσιάζει αναλυτικά τις θέσεις εργασίας αλλά και τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να στείλετε.

Προκήρυξη για 66 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδας με απολυτήριο Λυκείου

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εξήντα έξι (66).

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω:

– ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου ΣπουδώνΤεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

– Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου) ή β) είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάσηυπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του Πτυχίου.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23α του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου, οι κάτοχοι του Πτυχίου αυτού έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε της κατηγορίας Α΄ (80%) είτε της κατηγορίας Β΄ (20%), υπό την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 6 του παρόντος κεφαλαίου. Ομοίως οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου και επιπλέον Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε της κατηγορίας Α΄ (80%), υποβάλλοντας μόνο τον απολυτήριο τίτλο Λυκείου είτε της κατηγορίας Β΄ (20%), υποβάλλοντας τον απολυτήριο τίτλο Λυκείου και επιπλέον το Πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία (Α΄-80% ή Β΄-20%).

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές κατηγορίες (Α΄-80% και Β΄-20%), η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης αίτησης.

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από 09/12/2025 έως και 29/12/2025, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.

Η προκήρυξη

Μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ για πτυχιούχους

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για την προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση 132 μόνιμων θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται θέσεις σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Διοικητικού - Οικονομικού

Διοικητικού (Νομικών)

Οικονομικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Διοικητικού - Λογιστικού

Εφοριακών

Τελωνειακών

Διοικητικού Λογιστικού

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 3 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 700 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης συνόρων και τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών σε κρίσιμες περιοχές της χώρας.

Οι νέοι συνοριοφύλακες θα τοποθετηθούν σε νησιά, περιφερειακές ενότητες και αερολιμένες, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν επιτήρηση συνόρων, ελέγχους μετακινήσεων και υποστήριξη των τοπικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ακέραιο ποινικό μητρώο, να μην έχουν στερηθεί πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η κατανομή των θέσεων εργασίας

Η κατανομή των 700 θέσεων καλύπτει τόσο νησιά όσο και ηπειρωτικές περιοχές.

Θέσεις προβλέπονται για τη Ρόδο, την Κω, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κάρπαθο και τη Σύρο, ενώ μεγάλο μέρος των προσλήψεων αφορά αερολιμένες υψηλής κίνησης, όπως του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Ανατολική Αττική με 240 θέσεις, του αερολιμένα «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, του «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, καθώς και των αεροδρομίων Κέρκυρας, Ζακύνθου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Κεφαλονιάς και Ακτίου. Προσλήψεις προβλέπονται επίσης στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μαζί με το δελτίο ταυτότητας ή το ψηφιακό αντίγραφο αυτής. Η προθεσμία ορίζεται από τις 26 Νοεμβρίου 2025 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00.

Προσλήψεις ΑΣΕΠ στην ΕΡΤ

Πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΡΤ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τουςέως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία

Η νέα προκήρυξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καλύπτει ανάγκες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης σε 17 περιοχές της χώρας, δίνοντας ευκαιρία τόσο σε υποψηφίους της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Συνολικά, 23 θέσεις αφορούν τον κλάδο ΤΕ Μηχανικών (Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρονικών), ενώ 4 θέσεις προκηρύσσονται για τον κλάδο ΔΕ Τεχνικών (Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρονικών). Οι θέσεις ΤΕ κατανέμονται σε 15 περιφερειακές ενότητες, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Η επιλογή θα γίνει αποκλειστικά βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα του ΑΣΕΠ.

Αναλυτική κατανομή των θέσεων στην ΕΡΤ

ΤΕ Μηχανικών – Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρονικών

Αιτωλοακαρνανία: 1

Αρκαδία: 1

Αχαΐα: 1

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 3

Έβρος (Ορεστιάδα): 1

Ηράκλειο: 1

Θεσσαλονίκη: 2

Ιωάννινα: 2

Λάρισα: 1

Λέσβος: 2

Μαγνησία: 1

Μεσσηνία: 1

Ρόδος: 2

Φλώρινα: 1

Χανιά: 1

ΔΕ Τεχνικών – Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρονικών

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 2

Θεσσαλονίκη: 2

Προθεσμία – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 14:00.

Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 15 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έτοιμα όλα τα αναγκαία δικαιολογη

290 προσληψεις στην ΟΣΥ

Σε εξέλιξη μέχρι βρίσκεται μεγάλη προκήρυξη της ΟΣΥ για 290 μόνιμες προσλήψεις.

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Κωδικός 100) και οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

145 θέσεις χωρίς απαιτούμενη εμπειρία: Μια μεγάλη ευκαιρία για όσους θέλουν να ξεκινήσουν στον κλάδο των οδικών μεταφορών.

145 θέσεις με υποχρεωτική επαγγελματική εμπειρία: Ιδανικό για όσους έχουν ήδη εργαστεί σε αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες.

Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ενώ η βασική κατηγορία συμμετοχής είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ). Εάν μείνουν κενές θέσεις, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Πριν υποβληθεί η αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:

Ιθαγένεια & γνώση ελληνικής γλώσσας:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών–μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι και ομογενείς από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο ή Αίγυπτο.

Όσοι δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια χρειάζονται πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο.

Όριο ηλικίας:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1980 έως το 2004.

Υγεία & ικανότητα για καθήκοντα οδηγού:

Σωματική και ψυχική υγεία, πλήρης ικανότητα για άσκηση καθηκόντων.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο ενδέχεται ψυχομετρικές εξετάσεις και ιατρικοί έλεγχοι.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:59, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα της ΟΣΥ.