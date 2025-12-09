Το Dnews.gr επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει πρακτικά το νέο σύστημα, ποιο τιμολόγιο ρεύματος συμφέρει σε κάθε περίπτωση και πώς μπορεί ο καταναλωτής να αξιοποιήσει στο έπακρο τις επιλογές που ανοίγονται την επόμενη διετία.

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει ριζικά από το 2026, φέρνοντας τους καταναλωτές πιο κοντά στη λειτουργία της χονδρικής αγοράς μέσα από τα νέα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια. Με την εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών» και την ωριαία ανάρτηση των τιμών της επόμενης ημέρας, οι χρήστες αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να διαμορφώνουν μόνοι τους το κόστος της ηλεκτρικής τους κατανάλωσης.

Το νέο μοντέλο εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη, καθώς η εξοικονόμηση προκύπτει μόνο όταν ο καταναλωτής μπορεί να μεταφέρει την κατανάλωσή του σε ώρες χαμηλών τιμών. Την ίδια στιγμή, το σημερινό τοπίο παραμένει πολυδιάστατο: πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια, μπλε σταθερά και κίτρινα ευέλικτα προϊόντα εξακολουθούν να ανταγωνίζονται για την προτίμηση των χρηστών.

Το Dnews.gr επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει πρακτικά το νέο σύστημα, ποιο τιμολόγιο συμφέρει σε κάθε περίπτωση και πώς μπορεί ο καταναλωτής να αξιοποιήσει στο έπακρο τις επιλογές που ανοίγονται την επόμενη διετία.

1. Τι είναι τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι νέα τιμολόγια ρεύματος που χρεώνουν την κατανάλωση με βάση την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς. Η τιμή για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας δημοσιοποιείται μέχρι τις 17:00, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να προγραμματίζει τις συσκευές του όταν το ρεύμα είναι πιο φθηνό.

2. Πότε ενεργοποιούνται και ποιον αφορούν;

Από 1η Φεβρουαρίου 2026 για μεγάλους καταναλωτές (άνω των 25 kVA) και από 1η Απριλίου 2026 για οικιακούς (έως 25 kVA). Απαραίτητος όρος είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή.

3. Πώς διαμορφώνεται η χρέωση για τα νοικοκυριά;

Αποτελείται από δύο στοιχεία: Πάγια χρέωση σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ωριαία τιμή προμήθειας που αλλάζει καθημερινά. Ο καταναλωτής γνωρίζει τις τιμές πριν καταναλώσει, άρα μπορεί να μεταφέρει χρήσεις σε πιο οικονομικές ώρες.

4. Ποιοι ωφελούνται περισσότερο από τα πορτοκαλί τιμολόγια;

Όσοι έχουν δυνατότητα μεταφοράς κατανάλωσης: χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, σπίτια με ενεργοβόρες συσκευές που μπορούν να λειτουργούν εκτός αιχμής, μικρές επιχειρήσεις με ευέλικτο ωράριο. Αν αξιοποιούνται οι φθηνές ώρες, το όφελος μπορεί να είναι σημαντικό.

5. Ποιοι ίσως δεν ωφεληθούν;

Νοικοκυριά με σταθερή, ανελαστική κατανάλωση (π.χ. ώρες μαγειρέματος, θέρμανσης, μελέτης παιδιών) και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους. Για αυτούς πιθανότατα πράσινα κυμαινόμενα ή σταθερά μπλε τιμολόγια προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.

6. Τι ενημερώσεις θα λαμβάνουν οι καταναλωτές;

Οι πάροχοι θα στέλνουν SMS ή e-mail όταν αναμένεται σημαντική αύξηση τιμής πάνω από 180 €/MWh, καθώς και ενημέρωση για τις χαμηλές τιμές, ώστε ο καταναλωτής να προγραμματίζει την κατανάλωση.

7. Πώς συγκρίνονται τα πορτοκαλί με τα σημερινά πράσινα τιμολόγια;

Τα πράσινα τιμολόγια βασίζονται στη μέση χονδρεμπορική του προηγούμενου μήνα, άρα έχουν πιο ομαλές διακυμάνσεις. Για τον Δεκέμβριο η μέση τιμή είναι 18,5 λεπτά/kWh. Τα πορτοκαλί είναι πιο «ζωντανά», με ωριαίες μεταβολές, επιτρέποντας μεγαλύτερο κέρδος αλλά και μεγαλύτερο ρίσκο αν δεν υπάρχει ευελιξία.

8. Πώς συγκρίνονται με τα μπλε (σταθερά) και τα κίτρινα (κυμαινόμενα);

Τα μπλε σταθερά προσφέρουν σταθερή τιμή για όσους θέλουν απόλυτη προβλεψιμότητα — γι’ αυτό και το μερίδιό τους ανεβαίνει. Τα κίτρινα κυμαινόμενα απαιτούν παρακολούθηση και γνώση των μηχανισμών αγοράς.

Τα πορτοκαλί εισάγουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια και άμεση σύνδεση με τη χονδρική, όμως απαιτούν ενεργητική διαχείριση.

9. Υπάρχουν ρήτρες αποχώρησης;

Όχι. Η μετακίνηση σε και από πορτοκαλί τιμολόγια είναι εντελώς ελεύθερη, ενώ οποιοδήποτε τέλος τερματισμού θα θεωρείται καταχρηστικό. Αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό και επιτρέπει στον καταναλωτή να αλλάζει προϊόν εύκολα.

10. Ποιο τιμολόγιο συμφέρει τελικά τον μέσο καταναλωτή;

Δεν υπάρχει ενιαία απάντηση. Αν ο καταναλωτής μπορεί να προγραμματίζει κατανάλωση και θέλει να αξιοποιήσει φθηνές ώρες, τα πορτοκαλί είναι η πιο οικονομική μεσοπρόθεσμα επιλογή. Αν χρειάζεται σταθερότητα και δεν θέλει να ασχολείται με τις τιμές, πιθανώς συμφέρει ένα μπλε σταθερό. Αν επιθυμεί ισορροπία μεταξύ κινδύνου και τιμής, τα πράσινα (που σήμερα κινούνται στα 13,9–25,3 λεπτά/kWh) παραμένουν ασφαλής και δημοφιλής λύση. Τα κίτρινα ταιριάζουν σε όσους έχουν ήδη εμπειρία με την αγορά και θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς όμως ωριαίες διακυμάνσεις.

Τα σταθερά τιμολόγια σήμερα