Formula 1 - Το 2ο φετινό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+.

Αγωνία στα κόκκινα και μηχανές έτοιμες για μάχη! Το 2ο φετινό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 επιστρέφει στην ιστορική πίστα της Σαγκάης, στην Κίνα, για ένα ακόμα ανατρεπτικό τριήμερο γεμάτο ταχύτητα και συγκινήσεις. Ο αγώνας θα μεταδοθεί την Κυριακή, 15 Μαρτίου, στις 09:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 13 Μαρτίου και το Σάββατο 14 Μαρτίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Η δράση μεταφέρεται στη Σαγκάη με Sprint, ιστορικές αναμνήσεις και φόντο μεγάλες μάχες

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε δυναμικά και υπόσχεται εκπλήξεις και ανατροπές. Μετά τη μάχη Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – Scuderia Ferrari στην Australia, η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στην Shanghai.

Είναι η 19η φορά που θα διεξαχθεί το κινεζικό Grand Prix, το οποίο οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2004. Μέχρι το 2019 ο αγώνας διεξαγόταν ανελλιπώς, ενώ εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη το 1000 ο Grand Prix στην ιστορία του σπορ.

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, ο αγώνας στην Κίνα δεν διεξήχθη από το 2020 έως και το 2023. Το 2024 επέστρεψε στο καλεντάρι με νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ πέρυσι τη νίκη πήρε ο Όσκαρ Πιάστρι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα με τη Formula 1, στη Σαγκάη κάνει πρεμιέρα για φέτος η F1 Academy, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά γυναίκες οδηγοί. Συνολικά, 18 οδηγοί θα πάρουν εκκίνηση στον πρώτο από τους επτά γύρους της σεζόν του 2026, οι οποίοι θα προβληθούν όλοι ζωντανά από το ANT1+.

Το Shanghai International Circuit σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Hermann Tilke και το σχήμα του βασίζεται στον κινεζικό χαρακτήρα «shang», που σημαίνει «από πάνω».

Η πίστα μήκους 5.451 μέτρων διαθέτει 16 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι πολύ αργές, όπως το σύμπλεγμα στροφών 1 έως 3 και το σύμπλεγμα στροφών 6 έως 14. Υπάρχουν όμως και γρήγορες καμπές, όπως οιστροφές 7 και 8.

Αυτές οι αλληλουχίες, σε συνδυασμό με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας, καθιστούν την πίστα απαιτητική για τα ελαστικά και αποτελούν πρόκληση για την ανάκτηση ενέργειας με τις σύγχρονες υβριδικές μονάδες ισχύος.

Η διαδρομή διαθέτει δύο μεγάλες ευθείες: την ευθεία εκκίνησης – τερματισμού και την πίσω ευθεία μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου, που ξεκινά από τη στροφή 13 και καταλήγει στη στροφή 14.

Η επιλογή ελαστικών παραμένει αμετάβλητη από τότε που η πίστα επέστρεψε στο ημερολόγιο: οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν σκληρή γόμα C2, μέση γόμα C3 και μαλακή γόμα C4 για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδρομής των 5.451 μέτρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει το πώς οι οδηγοί θα διαχειριστούν τις απαιτητικές ζώνες έντονου φρεναρίσματος, προσπαθώντας να αποφύγουν τα συχνά μπλοκαρίσματα των τροχών.

Η πίστα του Shanghai International Circuit ασφαλτοστρώθηκε εκ νέου τον Αύγουστο του 2024. Η νέα άσφαλτος αύξησε σημαντικά την πρόσφυση, μειώνοντας αντίστοιχα τους χρόνους των γύρων.

Ωστόσο, η πιο λεία επιφάνεια προκάλεσε τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης το 2025, ιδιαίτερα στον μπροστινό άξονα των μονοθεσίων. Το φαινόμενο αυτό αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα εκείνη τη χρονιά, ειδικά κατά τη διάρκεια του αγώνα Sprint, τον οποίο κέρδισε ο Λιούις Χάμιλτον. Πάντως, την Κυριακή, στο Grand Prix, το πρόβλημα μειώθηκε χάρη στη βελτίωση του κρατήματος της πίστας.

Παρά το γεγονός ότι τα μονοθέσια είναι πλέον εντελώς διαφορετικά, οι ζώνες Straight Mode αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την πτώση της τελικής ταχύτητας. Ο Μάρτιος στη Shanghai συχνά συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, αν και η πρόγνωση του καιρού δείχνει ζέστη, με τιμές που θα φτάσουν τους 25–26 βαθμούς Κελσίου.

Από τους 22 οδηγούς που θα αγωνιστούν φέτος στην Κίνα, μόνο 4 έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο παρελθόν: ο Λιούις Χάμιλτον (έξι φορές), ο Φερνάντο Αλόνσο (δύο φορές), ο Μαξ Φερστάπεν και ο Όσκαρ Πιάστρι (από μία). Ο Χάμιλτον έχει επίσης σημειώσει έξι pole position. Σε επίπεδο ομάδων, η Mercedes-AMG Petronas Formula One Team μετρά έξι νίκες, η Scuderia Ferrari τέσσερις, ενώ η Red Bull Racing έχει πανηγυρίσει τρεις φορές.

Μάλιστα, εκεί το 2009 ο Σεμπάστιαν Φέτελ χάρισε την παρθενική νίκη της αυστριακής ομάδας. Στην πίστα της Σαγκάης πέτυχε επίσης το 2006 την τελευταία του - 91 η συνολικά - νίκη ο θρυλικός Μίκαελ Σουμάχερ.

«Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 08:00 - μία ώρα πριν από την απευθείας μετάδοση του αγώνα από το ANT1+, το πρόγραμμα θα είναι, όπως πάντα, γεμάτο αποκλειστικότητες.

Ζητήσαμε από τους οδηγούς να προτείνουν το επόμενο… ακραίο σημείο του πλανήτη όπου θα ήθελαν να διεξαχθεί Grand Prix και οι Μαξ Φερστάπεν, Φερνάντο Αλόνσο, Όσκαρ Πιάστρι, Τζορτζ Ράσελ, Αντρέα Κίμι Αντονέλι και Γιούκι Τσουνόντα, δίνουν πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ο δοκιμαστής της Scuderia Ferrari στη Formula 1 και οδηγός της εταιρείας στους αγώνες αντοχής, Αντόνιο Τζιοβινάτσι, μιλά αποκλειστικά στον Πάνο Σεϊτανίδη για την καριέρα του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Κίμι Ράικονεν.

Παράλληλα, επισκεφθήκαμε τα μουσεία της ιταλικής εταιρείας στο Maranello και τη Modena και μιλήσαμε με τον διευθυντή τους, Μικέλε Πινιάτι Μοράνο, για όσα μπορεί να δει κανείς σε αυτούς τους δύο… ναούς της αυτοκίνησης.

Με τη F1 Academy να πατάει γκάζι αυτό το Σαββατοκύριακο, το «Formula 1 Show» φιλοξενεί επίσης αποκλειστική συνέντευξη της οδηγού της McLaren, Έλα Λόιντ.

Τέλος, ο θρυλικός Μάριο Αντρέτι, Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1978, μιλά για το φιλόδοξο εγχείρημα της Cadillac στη Formula 1 - και όχι μόνο.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories», την ενότητα που αποκαλύπτει τις στιγμές που έγραψαν ιστορία στη Formula 1! Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης ξετυλίγουν συναρπαστικές ιστορίες, αναδεικνύοντας τα κορυφαία γεγονότα, τις ανατροπές και τις μνήμες που σημάδεψαν το κορυφαίο μηχανοκίνητο άθλημα.

Αυτή την Κυριακή, 15 Μαρτίου, το «Formula 1 Stories», εστιάζει στη διάσημη «χαλικοπαγίδα» στην είσοδο των πιτ, όπου το 2007 ο Λιούις Χάμιλτον, πρωτάρης τότε στη Formula 1, «κόλλησε» και έχασε μια νίκη που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία του πρωταθλήματος - μια στιγμή που θυμίζει πως στη F1 κάθε λεπτό, κάθε στροφή και κάθε απόφαση μετράει!

Αναλυτικά οι μεταδόσεις του 2ου GRAND PRIX στην Κίνα σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1:

• F1 FP1 13/4 05:30 ANT1+

• F1 Sprint Qualifying 13/4 09:30 ANT1+

• F1 Sprint 14/4 05:00 ANT1+

• F1 Academy First Race 14/4 07:45 ANT1+

• F1 Qualifying 14/4 09:00 ANT1+

• F1 Academy Second Race 15/4 04:40 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 15/4 08:00 ANT1+

• F1 Race 15/4 09:00 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 15/4 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

• F1 Race (ετεροχρονισμένο) 15/4 16:30 ANT1

• NASCAR Las Vegas Speedway 15/4 22:00 ΑΝΤ1+

Άραγε θα συνεχίσει η πρωτοκαθεδρία της Μercedes ή θα έχουμε ανατροπή; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 09:00, ζωντανά, στο 2 ο Grand Prix της σεζόν, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30 στον ΑΝΤ1. Μην το χάσετε!

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Το πρόγραμμα των αποκλειστικών τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ΑΝΤ1+, θα ολοκληρωθεί με τη μάχη από το συναρπαστικό πρωτάθλημα NASCAR Cup Series.

Ο Ράιαν Μπλέινι της Team Penske έσπασε στο Phoenix Raceway το σερί του Τάιλερ Ρέντικ. Τώρα, το δημοφιλέστερο μηχανοκίνητο σπορ στις ΗΠΑ ταξιδεύει στην «Πόλη της Αμαρτίας», με το Las Vegas Motor Speedway να φιλοξενεί τον πέμπτο αγώνα της χρονιάς. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.