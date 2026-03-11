«Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ακινητοποίηση του συρμού και την εμφάνιση καπνού, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση

Η ΣΤΑ.ΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το πρωινό περιστατικό στον σταθμό ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος που αναστάτωσε το επιβατικό κοινό καθώς ο συρμός ακινητοποιήθηκε και άρχισαν να βγαίνουν καπνοί. Σύμφωνα με την εταιρεία αυτό συνέβη όταν μια επιβάτιδα ενεργοποίησε τον μοχλό απεμπλοκής θυρών χωρίς να ενημερώσει τον οδηγό.

Όπως τονίζεται η ενέργεια αυτή, που προορίζεται μόνο για επείγοντα περιστατικά, οδήγησε αυτόματα στην ακινητοποίηση του συρμού και την εκπομπή καπνού. Παράλληλα διευκρινίζει ότι από πλευράς ΣΤΑ.ΣΥ ότι η μυρωδιά καμένου είναι συνήθης σε περιπτώσεις όπως αύξηση θερμοκρασίας φρένων ή ενεργοποίηση αεροπέδησης και δεν αποτελεί ένδειξη κινδύνου ούτε επηρεάζει την ασφάλεια ή την κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ για το περιστατικό

«Στις 09:52 το πρωί στον σταθμό Αγίου Νικολάου, επιβάτιδα ενεργοποίησε, χωρίς να ενημερώσει τον οδηγό, όπως είχε τη δυνατότητα, τον μοχλό απεμπλοκής θυρών που χρησιμοποιείται μόνο σε επείγοντα περιστατικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακαριαία ακινητοποίηση του συρμού και τη δημιουργία καπνού.

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό πως για οποιοδήποτε λόγο ανησυχίας, λειτουργεί σύστημα ενδοεπικοινωνίας με τον οδηγό που είναι εγκατεστημένο με εμφανή σήμανση εντός των συρμών. Υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη επιβάτιδα, αντί να εξέλθει του συρμού όταν ο συρμός ήταν σε στάση και οι θύρες ανοιχτές, επέλεξε να ενεργοποιήσει τον μοχλό απεμπλοκής αφότου εκκίνησε ο συρμός, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια αναστάτωση άνευ λόγου σε όλους τους επιβάτες.

Τέλος, ως προς τη μυρωδιά καμένου, είναι κάτι που παρουσιάζεται σε μια σειρά περιπτώσεων, όπως μπορεί να είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των φρένων και η ενεργοποίηση του συστήματος αεροπέδησης ή και η προσπέραση απορριμάτων επί της γραμμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις που θεωρούνται απλές, δεν αποτελεί ένδειξη κινδύνου, δεν εγείρει ζήτημα ασφαλείας, ούτε επηρεάζει την κυκλοφορία, παρά μόνο προκαλεί μια προσωρινή δυσχέρεια για το επιβατικό κοινό».