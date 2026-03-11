Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Επίθεση με πέτρες από αγνώστους σημειώθηκε σε συρμό του ΗΣΑΠ το απόγευμα της Τετάρτης, 11/03, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι βρέθηκαν σε σημείο ανάμεσα στους σταθμούς «Άνω Πατήσια» και «Περισσός» και πέταξαν πέτρα στον διερχόμενο συρμό. Από την επίθεση έσπασε το παράθυρο, με τα θραύσματα να τραυματίζουν έναν επιβάτη. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στη στάση «Περισσός», με τον επιβάτη να δέχεται τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.

Με ανακοίνωσή της, η ΣΤΑ.ΣΥ ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον τραυματία επιβάτη, ενώ παράλληλα θα συνδράμει την αστυνομία με όλα τα υπάρχοντα μέσα για την σύλληψη των δραστών της επίθεσης. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια.