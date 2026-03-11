«Η σημερινή απόφαση του Εφετείου δικαιώνει το πάνδημο αίτημα να οδηγηθούν «οι ναζί στη φυλακή»

Ως μια ξεκάθαρη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στο μίσος και τον νεοναζισμό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία την απόφαση του Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την οριστική καταδίκη και φυλάκιση της ηγεσίας της Χρυσή Αυγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για ελαφρυντικά των καταδικασθέντων, με αποτέλεσμα η οργάνωση να χαρακτηρίζεται πλέον τελεσίδικα εγκληματική. Επιπλέον, διατηρήθηκε η ποινή των ισοβίων για τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Παύλος Φύσσας, Γιώργος Ρουπακιάς. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση του Εφετείου δικαιώνει το πάνδημο αίτημα να οδηγηθούν «οι ναζί στη φυλακή».