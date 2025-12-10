Μετά το Παλλάς σειρά έχει η Πάτρα, όπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη».

Στην Πάτρα θα βρεθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ιθάκη». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στον χώρο του Royal Patras, στην Ακτή Δυμαίων 53.

Το βιβλίο «Ιθάκη» αποτελεί μια προσωπική αφήγηση και πολιτική αναδρομή, με τον Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει γεγονότα, εμπειρίες και σκέψεις από τη διαδρομή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στη διακυβέρνηση της χώρας.

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο Αντώνης Γκιόκας, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει ως πρώτο προορισμό για το «ταξίδι» του βιβλίου του, την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Η επιλογή αυτή έχει σαφή συμβολικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια πόλη και έναν νομό που αποτελούν διαχρονικά το ισχυρότερο «προπύργιο» της Δημοκρατικής Παράταξης – παρά την πρόσκαιρη -όπως ελπίζουν στην Αμαλίας- μετατόπιση του προς τη Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές του 2023.

Από εκεί επιλέγει να στείλει το μήνυμα ότι μέσα σε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης, ο προοδευτικός κόσμος μπορεί να ξεκινήσει την αντεπίθεση του απέναντι στη Δεξιά και την Ακροδεξιά, που δείχνουν να «συμπλέουν» αρμονικά. Επομένως, αυτό που χρειάζεται ο κατακερματισμένος χώρος της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, είναι μια «επανεκκίνηση», με στόχο να αποτελέσει καθαρό πόλο εξουσίας.

Σε γενικές γραμμές, κατά την τοποθέτηση του, δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από την ομιλία του «Παλλάς», επιμένοντας στο ότι η δύσκολη κουβέντα για ολόκληρη την προοδευτική παράταξη πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει.