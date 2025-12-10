Με κρύο, βροχές αλλά και χιόνια αναμένονται τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Εξαπλώνεται προς τη χώρα μας το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην ουσία εμποδίζει τα βαρομετρικά χαμηλά να μας έρθουν από την Ευρώπη.

Μια διαταραχή αναμένεται να μας προσεγγίσει από τα βορειοανατολικά καθώς θα πηγαίνουμε προς την Κυριακή και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, ρίχνοντας και πάλι τη θερμοκρασία.

Σήμερα, αναμένεται να κυριαρχήσει ηλιοφάνια στις περισσότερες περιοχές. Στα ανατολικά τμήματα δεν αποκλείεται να δούμε και λίγες τοπικές βροχές προς την περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι βοριάδες έως και 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, έχουμε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Συνθήκες παγετού στις περισσότερες περιοχές ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Προς τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα θα προσεγγίσουμε ακόμα και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ευνοούνται οι ομίχλες.

Στην Αττική, σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές σε ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι έως και 7μποφόρ. Κοντά στους 8 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία η οποία θα ανέβει κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ήπιες οι καιρικές συνθήκες με λίγες συννεφιές νωρίς το πρωί. Επικρατεί ένα βοριαδάκι. Η θερμοκρασία ξεκινάει από 6 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ενώ το μεσημέρι θα δούμε τον υδάργυρο στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Έτσι θα πάμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, με καλές καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε ομίχλες και κρύο τις πρωινές και βραδινές ώρες. Από την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, Κυριακή με Δευτέρα μας έρχεται μια μικροδιαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια, να ρίξει λίγο τη θερμοκρασία, να δούμε κάποια φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά.

Περιμένουμε μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού κοντά στις 18 με 20 του μήνα, γιαυτό και θα πάμε στα Χριστούγεννα με άστατες καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχές, περισσότερο κρύο και τα χιόνια να εντοπίζονται κυρίως στα βουνά.

