Διαφορετική «εικόνα» για τον καιρό τα Χριστούγεννα σε σχέση με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δίνει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Πιο ήπια Χριστούγεννα προβλέπει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του τονίζει ότι ο καιρός θα είναι με θερμοκρασίες πάνω από κανονικά για την Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα...»

Καλημέρα!

Αυτη τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες «ανάσες», αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

