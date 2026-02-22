Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο που συνδυάζει την καλλιτεχνική πρωτοτυπία με κοινωνική συμμετοχή, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αξία της ανακύκλωσης και της συλλογικής δράσης.

Στον τομέα Ζακαμίλ του Ελ Σαλβαδόρ, ένα κτίριο ξεχωρίζει πλέον για έναν μοναδικό λόγο: φέρει την υψηλότερη τοιχογραφία στον κόσμο φτιαγμένη από πλαστικά καπάκια, με ύψος που ξεπερνά τα 13 μέτρα. Το εντυπωσιακό έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο από τον Βενεζουελάνο καλλιτέχνη Όσκαρ Ολιβάρες, ο οποίος γεννήθηκε το 1996 και έχει καθιερωθεί για τις μεγάλες παρεμβάσεις του με ανακυκλώσιμα υλικά.

Η κεντρική φιγούρα της τοιχογραφίας είναι η «Σαλβαδοριανή Μόνα Λίζα», μια επανερμηνεία της κλασικής Μόνα Λίζα με σκούρα επιδερμίδα, σγουρά μαλλιά και εκφραστικά μάτια, ντυμένη με τα χρώματα της σημαίας του Ελ Σαλβαδόρ. Ο καλλιτέχνης εξηγεί ότι δεν απεικονίζει κάποιο συγκεκριμένο άτομο, αλλά ενσαρκώνει κάθε απλό πολίτη, θεωρώντας ότι η αναγέννηση της χώρας και της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται στους ανθρώπους της κοινότητας.

Η συλλογή των καπακιών έγινε με τη συμμετοχή κατοίκων του Ζακαμίλ και ανακυκλωτών που ανήκουν στην Εθνική Ένωση Συλλεκτών και Ανακυκλωτών του Ελ Σαλβαδόρ (ASONARES). Το έργο υποστηρίχθηκε επίσης από το Ίδρυμα Custom Made Stories και την εταιρεία Full Painting. Ο Ολιβάρες χρησιμοποίησε τα καπάκια στην αρχική τους μορφή, χωρίς βαφή, κάνοντας την επιλογή και ταξινόμησή τους μέρος της δημιουργικής διαδικασίας.

Το Ζακαμίλ δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ολιβάρες υλοποιεί έργα αυτής της μορφής. Το πρώτο του μεγάλης κλίμακας έργο με επαναχρησιμοποιημένα πλαστικά ήταν το Oko-Mural, το 2020 στο El Hatillo του Καράκας. Από τότε, η μέθοδός του έχει ταξιδέψει σε τουλάχιστον έξι χώρες, όπως Μεξικό, Ιταλία, Παναμά, Γαλλία και Σαουδική Αραβία, ενώ έχει εκτεθεί σε περισσότερες από 22 χώρες και σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η ArtExpo στη Νέα Υόρκη. Τα έργα του έχουν τιμηθεί με βραβεία, όπως το Ιβηροαμερικανικό Βραβείο για διαδικτυακή επιχειρηματικότητα το 2015 και το Golden Mara το 2017.

Στο Ζακαμίλ, η τοιχογραφία δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως καλλιτεχνική παρέμβαση. Ο Ολιβάρες βλέπει το έργο ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να μεταμορφωθεί η περιοχή σε υπαίθριο μουσείο, με ενεργό συμμετοχή των κατοίκων και των τοπικών θεσμών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κάνοντας την κοινότητα ουσιαστικό κομμάτι της δημιουργίας και όχι απλά παρατηρητή.

