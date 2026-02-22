Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον.

Ενοπλος, ηλικίας περίπου 20ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) των ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο κατά τη διάρκεια του περιστατικού καθώς αυτές τις ημέρες είναι στην Ουάσινγκτον.

{https://x.com/trtworld/status/2025576367245386200}

Τι είναι το Μαρ-α-Λάγκο

Το Μαρ-α-Λάγκο είναι ένα πολυτελές κτήμα και ιδιωτική λέσχη που βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Κατασκευάστηκε το 1927 από την κληρονόμο δημητριακών Μάρτζορι Μέριγουεδερ Ποστ και σχεδιάστηκε σε ισπανικό-μεσογειακό ρυθμό, με εντυπωσιακές καμάρες, ψηφιδωτά και μεγάλους κήπους που φτάνουν μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το όνομα «Mar-a-Lago» σημαίνει «Από τη Θάλασσα στη Λίμνη», επειδή το κτήμα εκτείνεται από τον ωκεανό έως τη λιμνοθάλασσα Lake Worth.

Το 1985 το ακίνητο αγοράστηκε από τον επιχειρηματία και μετέπειτα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως ιδιωτική κατοικία, όμως το 1995 μετατράπηκε σε ιδιωτική λέσχη μελών, φιλοξενώντας κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους και πολιτικές συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ, το Μαρ-α-Λάγκο αποκαλούνταν συχνά «Χειμερινός Λευκός Οίκος», καθώς εκεί πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με ξένους ηγέτες και αξιωματούχους.

Το κτήμα διαθέτει δεκάδες δωμάτια, μεγάλες αίθουσες δεξιώσεων, γήπεδα τένις και ιδιωτική παραλία. Παράλληλα, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών και νομικών συζητήσεων, ιδιαίτερα μετά το τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν οι ομοσπονδιακές αρχές διεξήγαγαν έρευνες σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων.

Σήμερα, το Μαρ-α-Λάγκο παραμένει ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα ιδιωτικά κτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας πολυτέλεια, ιστορία και πολιτική σημασία.