Η Ιαπωνία απογειωσε μαχητικά για να παρακολουθήσει τις ρωσικές και κινεζικές αεροπορικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν κοινές περιπολίες πάνω από τη χώρα - σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου.

Σύμφωνα με το ιαπωνιό υπουργείο Άμυνας, δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας προς την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να συναντηθούν με δύο κινεζικά βομβαρδιστικά H-6, πραγματοποιώντας μια «μακρινή κοινή πτήση» πάνω από τον Ειρηνικό.

Στην αποστολή προστέθηκαν τέσσερα κινεζικά μαχητικά J-16, ενώ τα βομβαρδιστικά εκτέλεσαν πτήση μετ’ επιστροφής μεταξύ Οκινάουα και Μιγιάκο.

Η Ιαπωνία εντόπισε επίσης ταυτόχρονη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, με ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης A-50 και δύο μαχητικά Su-30.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη ότι οι κοινές επιχειρήσεις Ρωσίας και Κίνας ήταν «ξεκάθαρα μια επίδειξη δύναμης εναντίον της χώρας μας, κάτι που αποτελεί σοβαρή ανησυχία για την εθνική μας ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι τα ιαπωνικά μαχητικά «εφάρμοσαν αυστηρά τα αναγνωριστικά μέτρα αεράμυνας».

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας, μετέδωσαν ότι η κοινή πτήση κοντά στην Ιαπωνία διήρκεσε οκτώ ώρες, ενώ ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε επίσης την Τρίτη ότι επτά ρωσικά και δύο κινεζικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αεράμυνάς της.

Την Κυριακή, η Ιαπωνία δήλωσε ότι κινεζικά μαχητικά απογειωμένα από αεροπλανοφόρο στόχευσαν με ραντάρ ιαπωνικά στρατιωτικά αεροσκάφη μία ημέρα νωρίτερα, ισχυρισμό που το Πεκίνο αμφισβήτησε.

Οι αυξανόμενες κινεζικές στρατιωτικές κινήσεις κοντά στην Ιαπωνία έρχονται έπειτα από δήλωση της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι τον προηγούμενο μήνα ότι το Τόκιο θα μπορούσε να απαντήσει σε κινεζική στρατιωτική ενέργεια κατά της Ταϊβάν, αν αυτή απειλούσε την ιαπωνική ασφάλεια.

Κίνα και Ρωσία έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική τους συνεργασία, πραγματοποιώντας κοινές επιχειρήσεις όπως αντιπυραυλικές ασκήσεις στη ρωσική επικράτεια και ασκήσεις ναυτικών πυρών στη Νότια Σινική Θάλασσα.

