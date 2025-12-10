Το ξέσπασμα της Τούνη στο TikTok μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου.

«Δίκασε» η Ιωάννα Τούνη τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok χθες το βράδυ και μετά την προβολή της συνέντευξής του στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή influencer που αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Μεξικό διακοπές με την καλή της φίλη, Λένια, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok απαντώντας δημόσια στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της.

«Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο ένα backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα!» έγραψε αρχική η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο της στο TikTok.

