Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Ιωάννα Τούνη, μιλάει για την υπόθεση revenge porn και για τα απειλητικά μηνύματα που έχει δεχτεί ο ίδιος και η εντολέας του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, η υπόθεση revenge porn, της Ιωάννας Τούνη, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ωστόσο, η προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα δίκη, μεταφέρθηκε για το νέο έτος.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influencer, έχει δηλώσει επανελημένως μέσω των αναρτήσεών της πως βρίσκεται σε μία δύσκολη ψυχική κατάσταση τους τελευταίους μήνες, καθώς «κυνηγάει» τη δικαίωση σε μία υπόθεση που έχει την αρχή της οκτώ χρόνια πίσω.

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, λέγοντας μεταξύ άλλων πως τόσο ο ίδιος όσο και η πελάτισσά του, έχουν δεχθεί απειλητικά για τη ζωή του μηνύματα, με αφορμή την υπόθεση revenge porn.

Τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται η Ιωάννα Τούνη και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, τόσο ο γνωστός ποινικολόγος, όσο και η Ιωάννα Τούνη, έχουν δεχτεί μηνύματα απειλητικά για τη ζωή τους.

Στο πρώτο που μεταφέρεται μέσα από το σταθμό σημειώνεται: «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε».

Ταυτόχρονα, το δεύτερο μήνυμα που προβλήθηκε στην εκπομπή, φαίνεται να αναγράφει: «Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο».

Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση

Παράλληλα, μέσα από την ίδια εκπομπή, το πρωί της Τετάρτης, η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τις δηλώσεις της αντίθετης πλευράς, εκφράζει τα συναισθήματά της μέσω του γραπτού λόγου, ενώ τονίζει πως σκοπός της είναι να δικαιωθούν όλες οι γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις. Η ίδια, τονίζει, πως έχει δεχτεί απειλές, ενώ ο ψυχισμός της, έχει φθαρεί επανειλημμένως από την κατάσταση που βιώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα:

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», προβλήθηκαν τα λόγια της γνωστής influencer: «Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια και αγωνίζομαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ακραίας μέθης και λίγο μετά έχασα τις αισθήσεις μου. Όλο αυτό το διάστημα, ο ψυχισμός μου υπήρξε θύμα επανειλημμένων τραυμάτων. Έχω στιγματιστεί για πάντα και έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές, χυδαιότητες, ακόμη και απειλές κατά της ζωής μου, αλλά δεν με τρομάζει πια τίποτα. Δεν με λυγίζει τίποτα, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνος δικός μου, αλλά όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό και εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα μέσω της απόφασής της»

«Τέλος, σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, το περιθωριοποιεί και το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα που επιτρέπει στον θύτη να συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που υπήρξα το θύμα δημοσιοποίησης αυτού του βίντεο. Είναι εξοργιστικό και προκλητικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα, επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του τη στιγμή που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκε ηθικό κανιβαλισμό, ανθρωποφαγία. Όλα αυτά επειδή με χρησιμοποίησε ως μέσο εκδίκησης, δημοσιεύοντας το πιο προσωπικό και ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια. Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα πρέπει να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει».