Το αυτοκίνητο της δεν είχε πινακίδες.

Η Βάνα Μπάρμπα νωρίς το πρωί ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κλήση της Τροχαίας για το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε αφήσει στο Καλλιμάρμαρο.

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος στην εκπομπή, Super Κατερίνα: «Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Εκεί είδαν τον αριθμό πλαισίου ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει. Την καλούν και απαντά η Βάνα Μπάρμπα».

Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες, ενώ της έκοψαν κλήση και για παράνομο παρκάρισμα.

