Όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Σοβαρές αποκαλύψεις για απειλές κατά της ζωής του ίδιου και της Ιωάννας Τούνη έκανε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε η πολύκροτη υπόθεση με το revenge porn βίντεο που αφορά τη γνωστή Instagrammer, με τον ίδιο να περιγράφει ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τόσο στη δικαστική αίθουσα, όσο και εκτός αυτής.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τη στενή της φίλη Στέλλα Πάσσαρη, ενώ στην αίθουσα παρών ήταν και ο σύντροφός της. Η διαδικασία ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών και διεκόπη λίγο αργότερα. Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026. Μετά τη διακοπή της δίκης, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να αποχωρήσει από την πίσω έξοδο του δικαστικού μεγάρου, προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που την περίμεναν.

Το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε ανοιχτά για τα όσα διαδραματίζονται γύρω από την υπόθεση, αφήνοντας αιχμές για το κλίμα που επικρατεί στη διαδικασία, αλλά και για το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εντολέας του δέχονται απειλές.

«Μετανιώνω που δέχτηκα να υποστηρίξω το αίτημα της κυρίας Τούνη να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Η δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα μιας υπόθεσης… Μέσα σε αυτή την αίθουσα αισθάνομαι ότι η οιονεί κατηγορούμενη είναι η κυρία Ιωάννα Τούνη», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την πίεση που, όπως είπε, βιώνει η εντολέας του μέσα στη δικαστική διαδικασία, τονίζοντας: «Όταν βλέπετε μια γυναίκα να λέει ότι παλεύει να αποδείξει ότι είναι το θύμα, τα λέει όλα. Επιλέξαμε να μην κάνουμε δηλώσεις μετά τη δίκη αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται στην αίθουσα».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στις απειλές που, όπως αποκάλυψε, έχουν φτάσει στο γραφείο του τις τελευταίες ημέρες. «Δεν υπολογίζω προσωπικό κόστος… Δεχόμαστε απειλές στο γραφείο μου, δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους, τόσο για τη δική μου τη ζωή όσο και για τη ζωή της κυρίας Τούνη. Έχουμε απευθυνθεί στη Δίωξη. Μας απειλούν ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό που ερευνά το εγκληματολογικό τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι πρόκειται για κάτι που του συμβαίνει για πρώτη φορά στην επαγγελματική του πορεία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι απειλές να προέρχονται από άτομο με σοβαρά προβλήματα. «Είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι. Ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιον διαταραγμένο… Θα βρεθεί από πού προέρχονται τα μηνύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι οι απειλές περιλαμβάνουν και εκβιαστικού χαρακτήρα μηνύματα σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης. «Μας απειλούν ότι αν συνεχίσουμε, και καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, θα μας κάνουν κομμάτια… Δεν μπορεί αυτά τα μηνύματα να είναι από τους κατηγορούμενους, να έχουν αυτό το θράσος», κατέληξε.