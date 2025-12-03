Tο πραγματικό εισόδημα παραμένει 5% χαμηλότερο από το 2004.

Το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει, το 2024, 15% χαμηλότερο σε σχέση με το 2009, παρά τη σημαντική ανάκαμψη της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό προκύπτει από νέο policy brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) με τίτλο «Πού βρίσκεται το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού σήμερα σε σχέση με την αρχή της κρίσης το 2009», το οποίο υπογράφουν οι Νίκος Ρώμπαπας και Κωνσταντίνος Σαραβάκος. Η μελέτη καταγράφει επίσης ότι το πραγματικό εισόδημα παραμένει 5% χαμηλότερο από το 2004, ενώ η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι μόνες χώρες μεταξύ όσων βρέθηκαν σε βαθιά κρίση που δεν έχουν επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Η έρευνα εξετάζει την πορεία του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος την περίοδο 2004-2024 σε χώρες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση, όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ιταλία. Στην ίδια 20ετία, η ΕΕ-27 εμφανίζει αύξηση πραγματικού εισοδήματος κατά 22%, ενώ η Ελλάδα καταγράφει μείωση 5%, κατατάσσοντάς τη στις ουραγούς της ευρωπαϊκής ανάκαμψης.

Η ανάλυση των εκλογικών ετών αποκαλύπτει ότι, συγκριτικά με το 2012, το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 22,7%, επίδοση που την τοποθετεί στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της κρίσης. Αντίστοιχα, σε σχέση με το 2015, η Ελλάδα εμφανίζει +23,5%, μια από τις πιο ισχυρές ανακάμψεις, ενώ σε σχέση με το 2019 καταγράφει την υψηλότερη άνοδο (+14,3%), ξεπερνώντας όλες τις υπόλοιπες χώρες και τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, η εντυπωσιακή άνοδος μετά το 2015 αποδίδεται εν μέρει στην πολύ μεγάλη συρρίκνωση της προηγούμενης περιόδου 2010–2013, όταν το πραγματικό εισόδημα είχε μειωθεί κατά 34%.

Ως προς την ταχύτητα ανάκαμψης σε σχέση με το 2009, η Ελλάδα παραμένει ο ουραγός, την ώρα που η Ιρλανδία βρίσκεται στο +21%, η Πορτογαλία στο +16%, η Κύπρος στο +14%, η Ισπανία στο +6,5% και η Ιταλία στο -0,7%. Η χώρα απέχει ακόμη σημαντικά από τα προ κρίσης επίπεδα, γεγονός που, σύμφωνα με τη μελέτη, συνδέεται άμεσα με τις χαμηλές επιδόσεις στην παραγωγικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας και του ΚΕΠΕ επισημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική ενίσχυση των εισοδημάτων. Το δεύτερο μέρος της μελέτης του ΚΕΦΙΜ θα επικεντρωθεί ακριβώς στη σύγκριση των επιδόσεων παραγωγικότητας με τα προ κρίσης επίπεδα.

«Παρά τη σημαντική ανάκαμψη των τελευταίων ετών και την επιτάχυνση από το 2019 και μετά, η Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά η μοναδική χώρα της κρίσης που δεν έχει ακόμη ανακτήσει την τεράστια απώλεια εισοδήματος της δεκαετίας 2010–2013», τονίζει ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας. Προσθέτει ότι η σύγκλιση απαιτεί «διατηρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας, δυναμική ανάπτυξη και σταθερές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημιουργία πλούτου για όλους τους πολίτες», υπογραμμίζοντας πως η κυβερνητική πολιτική οφείλει να παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη σε αυτούς τους στόχους.