«Το κράτος επιτρέπει σε κάθε Μπέο να κάνει τον ενδυματολόγο και να ντύνει τον ρατσισμό του με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και «χιούμορ». Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η βία και το μίσος κανονικοποιούνται» σχολιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης εκφράζει την οργή του για τα ομοφοβικά σχόλια του Αχιλλέα Μπέου προς τον Σωτήρη Πολύζο και ζητά εφαρμογή του νόμου για ρατσιστικό λόγο.

«Η είδηση μιλάει από μόνη της. Ακόμη μια φορά ο «γνωστός» Μπέος προσβάλλει κοινωνικές ομάδες. Για «χιούμορ». Το χιούμορ του νταή του σχολείου, του νταή του δρόμου. Αυτού που δεν αντέχει τον καθρέφτη του και ξεσπά στους άλλους. Ένας άνθρωπος δημόσιας θέσης χρησιμοποιεί ξανά ρατσιστικό λόγο. Και για ακόμη μια φορά δεν υπάρχει καμία αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Καμία αυτόματη αντίδραση της Πολιτείας. Καμία συνέπεια» καταγγέλει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συνεχίζει λέγοντας πως «το κράτος επιτρέπει σε κάθε Μπέο να κάνει τον ενδυματολόγο και να ντύνει τον ρατσισμό του με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και «χιούμορ». Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η βία και το μίσος κανονικοποιούνται».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ενημερώνει παράλληλα ότι έχει «ήδη κάνει καταγγελία για ρατσιστικό λόγο. Πριν από ένα μήνα. Αλλά το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τι έκανα εγώ. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Πότε η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά; Πότε ένας εισαγγελέας θα παρέμβει αυτεπάγγελτα, όπως ο νόμος προβλέπει; Πόσες φορές πρέπει να ζητάμε προστασία για τα αυτονόητα; Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους Μπέους της κοινωνίας. Δεν γίνεται η ρητορική μίσους να περνάει σαν άλλο ένα στιγμιότυπο στα social. Σαν μια ακόμη είδηση που αύριο ξεχνιέται».

Ο Στέφανος Κασσελάκης καταλήγει λέγοντας πως δεν ζητά εξαίρεση. «Ζητώ εφαρμογή του νόμου. Για όλους».

