Το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον Βόλο η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και σηματοδότησε την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη. Στη σκηνή ανέβηκαν ο Θοδωρής Φέρρης, η Ανδρομάχη και ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου, πλαισιώνοντας μουσικά τη γιορτινή βραδιά, την οποία συντόνιζε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος.

Ωστόσο, όπως συνηθίζει, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος δεν περιορίστηκε σε τυπικές ευχές. Όταν ο Σωτήρης Πολύζος τον κάλεσε στη σκηνή, ο κ. Μπέος σχολίασε με έντονο ύφος:

«Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να με εκνευρίσει γιατί κάνει πάντοτε μια μ…κία. Σήμερα είναι η μέρα τέτοια. Άλλο ήταν το σκηνικό».

Οι ατάκες δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα, ο Δήμαρχος Βόλου αναφέρθηκε με χιούμορ –και αρκετή δόση καυστικότητας– στην ενδυματολογική επιλογή του παρουσιαστή.

«Αυτό το σακάκι φοβερό. Θέλω να μου πεις τον μόδιστρο», είπε, με τον Σωτήρη Πολύζο να απαντά ότι πρόκειται για δημιουργία του Νίκου Αποστολόπουλου.

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο χιουμοριστική, με τον Αχιλλέα Μπέο να σχολιάζει:



«Τι σακάκι είναι αυτό φοβερό. Τραπεζομάντηλο το είχε η γιαγιά μου στο σπίτι και το πήρε ο π…στης και το έκανε σακάκι. Παναγία βοήθα. Ήταν χιούμορ. Άμα δεν έχουμε χιούμορ… Τι να τους κάνουμε. Ας μας παρεξηγήσουν».

Παρά τις καυστικές ατάκες, η βραδιά κύλησε σε γιορτινό κλίμα, με μουσική, φωτισμούς και πλήθος πολιτών που συμμετείχαν στη μεγάλη στιγμή της φωταγώγησης, η οποία σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην πόλη.

