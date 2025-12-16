Άναψαν τα αίματα μεταξύ της παρουσιάστριας και του δημάρχου Βόλου.

Έντονη αντιπαράθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή The Real View του ΟΡΕΝ, ανάμεσα στη Σοφία ΜουτίδουΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ και τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο.

Αφορμή για τον καβγά στάθηκε η παρουσία του κ. Μπέου στην εκπομπή, όπου κλήθηκε να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν την παρουσία αλόγου στη φάτνη που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία του Βόλου. Από την αρχή της συζήτησης το κλίμα ήταν τεταμένο, με τον δήμαρχο να υποστηρίζει ότι οι σχετικές μηνυτήριες αναφορές έχουν τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα, σημειώνοντας πως «ο νόμος δεν αγγίζει τα άλογα, όπως δεν αγγίζει τα λιοντάρια και τον κροκόδειλο, γιατί δεν είναι ζώα συντροφιάς». Σε άλλο σημείο, μάλιστα, διερωτήθηκε: «Τα λιοντάρια δεν έχουν ψυχή; Σιγά μην βάλουμε και πάμπερς στα ζώα».

Η παρέμβαση της Σοφίας Μουτίδου ανέβασε τους τόνους, όταν απευθυνόμενη στον κ. Μπέο σχολίασε: «Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και όχι για τις ξεφτίλες που κάνετε σε ανθρώπους».

Η φράση αυτή πυροδότησε έναν εκρηκτικό διάλογο, με εκατέρωθεν αιχμές. Ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε λέγοντας: «Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς. Αν δείτε στο διαδίκτυο τι γράφεται για εσάς. Θεωρείτε ότι είστε και ηθοποιός, αν ερχόσασταν στον Βόλο δεν θα ερχόταν κανείς να σας δει», για να λάβει την απάντηση της ηθοποιού: «Δεν έρχομαι εκεί και στις Σέρρες γιατί έχω τσίπα».

Η ένταση συνεχίστηκε με τη Σοφία Μουτίδου να δηλώνει πως «φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω», ενώ ο δήμαρχος Βόλου ανταπάντησε: «Μεγάλη απώλεια, απορώ που σου δίνουν βήμα στο ΟΡΕΝ». Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με την ηθοποιό να λέει: «Πήγαινε να βρίσεις χοντρούς και άλλους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λόγω της κλιμάκωσης της έντασης, η συζήτηση διεκόπη αιφνιδιαστικά και η εκπομπή πέρασε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dezfmk9hocrd?integrationId=40599y14juihe6ly}