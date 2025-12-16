Tην ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο του 70χρονου, είχε ξεσπάσει φωτιά και στο σπίτι της οικογένειάς του.

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στη Φωκίδα όταν ένας 70χρονος άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, στον δρόμο Μαριολάτας - Λιλαίας.

Σύμφωνα με το tvstar, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά και εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο του 70χρονου, είχε ξεσπάσει φωτιά και στο σπίτι της οικογένειάς του, στην Άνω Μαριολάτα.

Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.

Το τραγικό και ταυτόχρονα ασυνήθιστο περιστατικό διερευνούν αστυνομία και πυροσβεστική.

