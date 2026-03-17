Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρά τις εξαγγελίες, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του μέτρου. Όπως τονίζει, η Κάρτα Αναπηρίας, η οποία έχει χαρακτηριστεί «Κάρτα Αξιοπρέπειας», θα πρέπει να λειτουργεί ως βασικό εργαλείο διευκόλυνσης της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε παροχές και αντικαθιστώντας τις πολλαπλές κάρτες που απαιτούνται σήμερα για την αξιοποίηση υπηρεσιών.

Η ΕΣΑμεΑ καλεί το υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων, ζητά την κατάργηση των οικονομικών κριτηρίων για τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, καθώς και την άμεση έκδοση της απαραίτητης νομοθεσίας ώστε η μετακίνηση να πραγματοποιείται με τη χρήση της Κάρτας Αναπηρίας σε όλα τα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία ζητά να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε από τις τρεις προβλεπόμενες μορφές της κάρτας —έντυπη, ψηφιακή ή πλαστική— για την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών, ενώ επισημαίνει την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης όλων των ΚΤΕΛ της χώρας σχετικά με τη χρήση της.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΣΑμεΑ, στόχος είναι η Κάρτα Αναπηρίας να λειτουργήσει ουσιαστικά ως ενιαίο εργαλείο πρόσβασης σε δικαιώματα και παροχές, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία.