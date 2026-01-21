Η Κάρτα Αναπηρίας στην Ελλάδα έρχεται ως ένα σύγχρονο και πρακτικό εργαλείο που μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Προσφέρει πρόσβαση σε παροχές, προνόμια και εκπτώσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, όπως δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση, καθώς και διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ σταδιακά ενσωματώνει περισσότερες παροχές, όπως μεταφορές και τραπεζικά προνόμια. Η Κάρτα είναι διαθέσιμη τόσο σε ψηφιακή μορφή μέσω του Gov.gr Wallet όσο και σε πλαστική μορφή και αποτελεί το επίσημο μέσο αναγνώρισης της ιδιότητας του δικαιούχου, χωρίς την ανάγκη επίδειξης γνωματεύσεων ή εγγράφων που περιλαμβάνουν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα.

Η Κάρτα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα έγγραφα ή γνωματεύσεις, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, ώστε οι δικαιούχοι να μην χρειάζεται να τα επιδεικνύουν σε κάθε συναλλαγή.

Η Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας δεν αποτελεί υποχρέωση για τους δικαιούχους, αλλά ένα επιπλέον εργαλείο διευκόλυνσης, που προσφέρεται προαιρετικά, ώστε να απλοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές και οι μετακινήσεις τους.

Τα βήματα για τη χρήση της Κάρτας είναι απλά και συγκεκριμένα, ώστε κάθε δικαιούχος να μπορεί να τα ακολουθήσει χωρίς δυσκολία.

Πώς φτάνει η Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας στους δικαιούχους

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, η Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος. Όταν η Κάρτα είναι έτοιμη προς αποστολή, αποστέλλεται ενημερωτικό SMS με τον κωδικό αποστολής και προβλέπονται δύο ειδοποιήσεις. Η αποστολή πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε περίπτωση που η Κάρτα δεν παραληφθεί άμεσα, παραμένει στο αρμόδιο ταχυδρομικό κατάστημα για δέκα ημέρες. Αν δεν αναζητηθεί εντός του διαστήματος αυτού, επιστρέφεται στον αποστολέα και προγραμματίζεται νέα αποστολή.

Πώς γίνεται η ενεργοποίηση της Πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας

Με την έναρξη της αποστολής, ο δικαιούχος λαμβάνει SMS με τις πέντε θέσεις του PIN, οι οποίες αντιστοιχούν στα πεδία της επιστολής που συνοδεύει την Κάρτα.

Ο πενταψήφιος κωδικός προκύπτει από τον συνδυασμό των θέσεων της πρώτης και της δεύτερης σειράς του πίνακα της επιστολής. Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο δικαιούχος καταχωρίζει το PIN στο πεδίο ενεργοποίησης μέσω της εφαρμογής karta.epan.gov.gr.

Μετακινήσεις με την Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας: τι ισχύει

Μετά την ενεργοποίησή της, η Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας χρησιμοποιείται για μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Στην Αθήνα, πριν από την πρώτη χρήση, η Κάρτα τοποθετείται σε αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων σε σταθμό Μετρό ή Τραμ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης. Στη συνέχεια, επικυρώνεται κανονικά. Σε περίπτωση προβλήματος, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί σε εκδοτήριο. Στους σταθμούς Αγία Βαρβάρα, Νίκαια, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο, Κορυδαλλός και Μανιάτικα, η ενεργοποίηση γίνεται αποκλειστικά μέσω εκδοτηρίου.

Στη Θεσσαλονίκη, για τη χρήση των λεωφορείων, η Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας ενεργοποιείται πριν από την πρώτη χρήση σε αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων σε σταθμό Μετρό, όπου φορτίζονται και τα δωρεάν διαθέσιμα προϊόντα για τον δικαιούχο. Για το Μετρό Θεσσαλονίκης, η Κάρτα επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο έκδοσης εισιτηρίων και παρέχεται δωρεάν το προβλεπόμενο μέσο κομίστρου, χωρίς να απαιτείται επικύρωση της Κάρτας στα μηχανήματα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα αστικά ΚΤΕΛ, με την επίδειξη της Κάρτας παρέχεται δωρεάν μετακίνηση, ενώ στα υπεραστικά ΚΤΕΛ εκδίδεται εισιτήριο με την προβλεπόμενη έκπτωση. Η Κάρτα δεν επικυρώνεται στα μηχανήματα.

Πληροφορίες – Ενημέρωση

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1555 ή να επισκέπτονται την πλατφόρμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) στη διεύθυνση:

https://epan.gov.gr/faq_karta