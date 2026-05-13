«Ανεπαρκή τα τραπεζικά συστήματα» – Καταγγελίες για αποκλεισμό τυφλών πολιτών από ΑΤΜ και mobile banking

Τα χρονίζοντα μεγάλα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί συμπολίτες μας στις τραπεζικές τους συναλλαγες αναδεικνύει με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (ΠΣΤ), μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ.. Ιδιαίτερα στις τράπεζες, οι πρακτικές που θίγουν την αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και την ανεξαρτησία των ατόμων με οπτική αναπηρία συνεχίζουν να υφίστανται, παρά τις δεκάδες παρεμβάσεις και καταγγελίες. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. τονίζει ότι αποτελεί ζήτημα παραβίασης του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων!

Ο ΠΣΤ τονίζει ότι ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις, τα εμπόδια παραμένουν:

Οι εφαρμογές mobile banking εξακολουθούν να μην είναι πλήρως προσβάσιμες και περιορίζουν βασικές λειτουργίες και την αυτονομία των χρηστών

Δεν υφίσταται καθολική εφαρμογή προσβάσιμων λειτουργιών σε όλα τα ΑΤΜ, παρά την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η υποχρεωτική παρουσία μαρτύρων, οι περιορισμοί στην εξυπηρέτηση από τα ταμεία και η δυσκολία πρόσβασης σε μετρητά, θίγουν την αξιοπρέπεια και επηρεάζουν την οικονομική αυτονομία.

Πρόσφατο περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά το πρόβλημα, όταν άτομο με οπτική αναπηρία δεν μπόρεσε να παραλάβει άμεσα την τραπεζική του κάρτα λόγω απαίτησης για δύο μάρτυρες, παρότι είχε πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση με αστυνομική ταυτότητα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε περιττά εμπόδια και έθεσε ζητήματα αξιοπρέπειας και ισότιμης μεταχείρισης.

Ο ΠΣΤ ζητά την καθιέρωση εξαίρεσης για εξυπηρέτηση στα ταμεία, την αναθεώρηση του πλαισίου για τη χρήση μαρτύρων, την πλήρη προσβασιμότητα σε όλα τα τραπεζικά κανάλια και την ενίσχυση της εξειδικευμένης υποστήριξης στα καταστήματα.

Είναι ανεπίτρεπτο και προσβλητικό το 2026 τα άτομα με οπτική αναπηρία στη χώρα μας να μην μπορούν να πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές με πλήρη αυτονομία, την ώρα που τα ίδια προβλήματα επισημαίνονται επανειλημμένα χωρίς καμία ουσιαστική λύση.

Ο ΠΣΤ τονίζει ότι η προσβασιμότητα δεν αποτελεί επιλογή ή «διευκόλυνση», αλλά θεμελιώδες δικαίωμα που οφείλει να εφαρμόζεται στην πράξη και όχι να παραμένει διαρκής εξαγγελία. Ο ΠΣΤ, η Ε.Σ.Α.μεΑ., ολόκληρο το αναπηρικό κίνημα, συνεχίζουν και διεκδικούν την ουσιαστική διασφάλιση ενός τραπεζικού συστήματος πραγματικά ισότιμου, προσβάσιμου και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.