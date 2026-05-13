«Τέλος στα ψιλά γράμματα στα συμβόλαια», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, το οποίο θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου κι θα αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ.

«Αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, κατ’ εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Με τη διαφορά ότι εμείς πηγαίνουμε αρκετά παρακάτω αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση βάζει «τέλος στα ψιλά γράμματα» και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, ενώ θα θεσπιστεί πλαφόν στην τελική επιβάρυνση των δανείων.

Πλαφόν στις επιβαρύνσεις – «Δεν μπορείς να πληρώνεις υπέρογκα ποσά»

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι η συνολική επιβάρυνση ενός καταναλωτικού ή επισκευαστικού δανείου δεν θα μπορεί να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο.

«Αν κάποιος πάρει 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, η αποπληρωμή του δεν θα μπορεί να φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Με τη δική μας νομοθέτηση πηγαίνουμε σε επιβάρυνση 30% έως 50%, δηλαδή από 130.000 έως 150.000 ευρώ συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Υπουργός τόνισε ότι η ρύθμιση υπερβαίνει τις προβλέψεις των ευρωπαϊκών οδηγιών, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επέλεξε να παρέμβει πιο αυστηρά για την προστασία των πολιτών.

«Τέλος στα ψιλά γράμματα» και στις πιέσεις των τραπεζών

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι στόχος του νέου πλαισίου είναι να μπει τέλος στις αδιαφανείς συμβάσεις και στις πρακτικές πίεσης προς τους καταναλωτές.

«Πολλές φορές άνθρωποι παίρνουν ένα καταναλωτικό δάνειο ή χρησιμοποιούν μια κάρτα χωρίς να γνωρίζουν πλήρως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, επειδή υπήρχαν “ψιλά γράμματα” στα συμβόλαια. Αυτό τελειώνει», δήλωσε.

Παράλληλα, οι τράπεζες θα υποχρεούνται να εξετάζουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη πριν χορηγήσουν δάνειο.

«Για να δώσεις δάνειο, πρέπει ο άλλος να μπορεί να ανταποκριθεί και να γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις του», σημείωσε. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης: δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες, απαγόρευση πρακτικών πίεσης τύπου «υπογράψτε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να πάρετε μπόνους», δικαίωμα του πελάτη να συνομιλεί με πραγματικό εκπρόσωπο και όχι αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα συστήματα ή εφαρμογές.

Από πότε θα ισχύσει ο νέος νόμος

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν μόνο για συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία.Απαντώντας γιατί δεν θα υπάρξει αναδρομική ισχύς, τόνισε: «Δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομικότητα γιατί θα ήταν άδικο. Άλλος πλήρωσε κανονικά τις υποχρεώσεις του και άλλος όχι. Δεν μπορεί εκ των υστέρων να διαγραφούν επιβαρύνσεις χωρίς λογική». Πρόσθεσε πάντως ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και το τραπεζικό σύστημα.

Παράταση στο πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα

Ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε παράταση του πλαφόν κέρδους στα βασικά είδη διαβίωσης, το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου, λέγοντας ότι ο προσανατολισμός είναι να παραταθεί. Όπως εξήγησε, το μέτρο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε συγκεκριμένα τρόφιμα και βασικά προϊόντα από αυτό που είχαν το 2025.

«Είναι ένα αυστηρό αλλά τίμιο μέτρο. Δεν λέμε στον επιχειρηματία να μη βγάζει κέρδος, αλλά δεν επιτρέπουμε και να ξεφεύγει η κατάσταση, ειδικά όταν ο πόλεμος και ο πληθωρισμός πιέζουν το κόστος ζωής», ανέφερε.

Για τα καύσιμα, διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία του πολέμου στο Ιράν και των διεθνών τιμών.

«Τα πρόστιμα πληρώνονται»

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπερασπίστηκε επίσης τη λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί σε σούπερ μάρκετ, καύσιμα και βιομηχανίες τροφίμων. «Αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, από τα 21 εκατ. ευρώ που είχαν επιβληθεί ως πρόστιμα από τη ΔΙΜΕΑ πριν τη δημιουργία της νέας Αρχής, έχει εισπραχθεί το 99,5%. «Επομένως, τα πρόστιμα πληρώνονται κανονικά στο σύνολό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για πανεπιστήμια και δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενος στα πανεπιστήμια, ο υπουργός δήλωσε ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι «αυτονόητη» όταν διασαλεύεται η τάξη ή εκδηλώνονται βίαια περιστατικά.

Θυμήθηκε μάλιστα την περίοδο που ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λέγοντας ότι χρειάστηκε να εγκατασταθεί διμοιρία των ΜΑΤ για έναν χρόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βιβλιοθήκης, καθώς – όπως είπε – «αναρχικοί την γκρέμιζαν κάθε φορά που χτιζόταν».

Για τις δημοσκοπήσεις, κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν μεγαλύτερη ψυχραιμία. «Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία πολιτικής ανάλυσης και όχι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος», τόνισε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών δεν θα έχουν «πολύ σχέση» με όσα καταγράφονται σήμερα στις μετρήσεις.

Σχολιάζοντας την κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους. «Πρέπει το πολιτικό σύστημα να δείξει ηρεμία απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολλή σχέση με ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι δίνουν μια απάντηση που δεν είναι δεσμευτική. Στην κάλπη όμως δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους και δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται. Δεν μπορεί κάποιος στο αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης, να βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών. Υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και απαιτούνται από τα κόμματα να εκφράσουν σκέψεις, ιδέες, την κριτική τους και όχι να κυνηγάνε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

