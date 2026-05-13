«Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους η Ντόρα και η Αλεξία Μπακογιάννη.

Η Ντόρακαι Αλεξία Μπακογιάννη εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τη σημερινή απόφαση του Πρωτοβάθμιου Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία καταδικάζει τον Στέφανο Χίο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου, καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Στην ανακοίνωση η βουλευτής Χανίων και η κόρη της Αλεξία τονίζουν ότι η πρωτόδικη αυτή απόφαση δεν αποτελεί μόνο προσωπική δικαίωση για τις ίδιες, αλλά το ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με την εφημερίδα «Μακελειό» είναι πλέον αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη.

«Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους», τονίζουν στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Αναλυτικά:

«Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις.

Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο:

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.

Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους».