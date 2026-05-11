Το κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική όταν ήταν ΥΠΕΞ του Καραμανλή έδωσε στον πρώην πρωθυπουργό για παρατηρήσεις.

Το Dnews σας είχε ενημερώσει έγκαιρα (28 Σεπτεμβρίου 2025) πως «Η Ντόρα παίρνει τ΄ όπλο της» (ΕΔΩ) και γράφει βιβλίο που «βάζει φωτιές στο Μαξίμου».

Ε, το βιβλίο καθυστερεί προφανώς γιατί αν γράφονται όσα διαρρέονται θα έφεραν σε πολύ δύσκολη τον πρωθυπουργό.

Οι νεότερες πληροφορίες επιμένουν πως το βιβλίο θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο εφόσον δεν γίνουν εκλογές το διάστημα αυτό. Διαφορετικά, μετά το καλοκαίρι.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, κατά την επίσκεψή της στον Κώστα Καραμανλή, του παρέδωσε -προφανώς και για παρατηρήσεις- το κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική το διάστημα που υπήρξε υπουργός επί των Εξωτερικών στην κυβέρνησή του.

Γνώμη του υπογράφοντος; Αν το βιβλίο περιλαμβάνει όσα λέγονται τότε σίγουρα θα κυκλοφορήσει μετά τις εκλογές και το σχηματισμό κυβέρνησης...

Β.Σκ.