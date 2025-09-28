Απαντάει στον Κυριάκο όχι μόνο για την «ακινησία» της πολιτικής αλλά και επί της ουσίας πολιτικών- Απογοητευμένη από τις εξελίξεις η πρώην υπουργός.

Δεν είναι μόνο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που θα ταράξει τα νερά λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, είναι και το βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη.

Η πρώην υπουργός αναφέρεται σε όλη τη νεότερη ιστορία της χώρας από το 1965 και μετά, όπως την έζησε δίπλα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Παύλο Μπακογιάννη και βεβαίως όπως την έγραψε η ίδια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εκείνο όμως που θα ανοίξει τον ασκό του αιόλου είναι ότι απαντάει και «αδειάζει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις κατηγορίες του περί ακινησίας της εξωτερικής πολιτικής πολιτικής της κυβέρνησης Καραμανλή. Η κατηγορία αυτή του Κ. Μητσοτάκη, άλλωστε, απευθύνεται εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό και στην ίδια, καθώς ήταν η υπουργός Εξωτερικών, έχοντας απόλυτη ταύτιση μαζί του. Υπενθυμίζουμε δε ότι την κατηγορία περί «ακινησίας» στην εξωτερική πολιτική την απηύθυνε από τότε στην κυβέρνηση Καραμανλή -και την απευθύνει και σήμερα- το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, με αποτέλεσμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ταυτίζεται με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απογοητευμένη από τη σημερινή πολιτική κατάσταση στο σύνολό της, άρα και από την κυβέρνηση, γράφει στο βιβλίο της και για το σήμερα. Και πιστέψτε μας, αν οι πληροφορίες αληθεύουν, η πρώην υπουργός θα βάλει φωτιές στο πολιτικό σύστημα- και πρωτίστως στο Μαξίμου!