Ραγδαίες εξελίξεις στο αγροτικό. Οι αγρότες κλείνουν τα Τέμπη το πρωί της Πέμπτης, αλλά ανοίγουν παράθυρο για συνάντηση με Μητσοτάκη.

Η ώρα της μεγάλης σύγκρουσης αγροτών - κυβέρνησης. Ο κύβος ερρίφθη και οι αγρότες στη Νίκαια αποφάσισαν να κλείσουν, με τρακτέρ και αυτοκίνητα, στις 10 το πρωί της Πέμπτης τις σήραγγες στα Τέμπη. Πρόκειται για ομόφωνη απόφαση, ενώ ανακοίνωσαν ότι είναι «ανοιχτοί» στο αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Χατζηδάκης και Τσιάρας δεν ικανοποίησαν κανένα από τα αιτήματά μας», υποστηρίζουν.

Πληροφορίες του Dnews αναφέρουν πάντως ότι εφόσον τους δεχθεί ο πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο, θα γίνει νέα πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων. Ωστόσο, η αστυνομία έχει ήδη κληθεί να υλοποιήσει την εγκύκλιο του Αρείου Πάγου και ήδη μετακινούνται διμοιρίες των ΜΑΤ από την Αθήνα σε διάφορα σημεία όπου βρίσκονται τα μπλόκα.

Κυβερνητικές πηγές: Δείχνουν συνάντηση με Χατζηδάκη - Τσιάρα

«Όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων», απαντούν οι κυβερνητικές πηγές και κάνουν ξακάθαρο πως το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα το περάσουν οι αγρότες με την προϋπόθεση να εκπροσωπούν το σύνολο του κλάδου τους, προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να βλέπει ξεχωριστά εκπροσώπους από κάθε μπλόκο.

Μάλιστα υπογραμμίζουν πως η κυβέρνηση αυτό που έχει να δώσει είναι τα μέτρα που ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα και όχι κάτι παραπάνω.

Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00, μόνο για τα φορτηγά.

Αυτή ήταν η απόφαση των αγροτών στη γενική συνέλευση στο μπλόκο του Προμαχώνα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι αύριο θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη.

Με ομόφωνη απόφαση τους οι αγρότες ζητούν, παράλληλα, συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Από αύριο στις 10:00 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Λακωνία

Σε ανακοινώσεις προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου της Λακωνίας. Γνωστοποιεί, ότι, συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων.

Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου.

Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Κάστρο Βοιωτίας και Περιμετρική Πατρών

Με έντονο προβληματισμό υποδέχθηκαν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης οι Βοιωτοί αγρότες. Στην Περιμετρική Πατρών, οι αγρότες και ο κτηνοτρόφοι διατηρούν σκληρή στάση, ενώ σχολίασαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ορισμένοι, μάλιστα, σημείωσαν ότι άκουσαν λιγότερα από αυτά που περίμεναν να ακούσουν.

Αιτωλοακαρνανία: Αποκλεισμό της Ιονίας Οδού και των παραδρόμων αποφασίζουν οι αγρότες

Συνεδριάζουν στις 20:30 οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου οι οποίοι δηλώνουν ότι από τις 08:00 το πρωί αύριο και μέχρι το βράδι της Παρασκευής, έχουν δηλώσει ότι θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Τα αιτήματα των αγροτών

Μαρινάκης: Δείξαμε πολλή ανοχή - Τελούνται ποινικά αδικήματα

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών «τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα», δήλωσε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.

Διεμήνυσε επίσης στους αγρότες ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω πέρα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα και τόνισε ότι το κράτος δεν μπορεί να επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο και προανήγγειλε την εφαρμογή ενός σχεδίου «επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες».

Η «συντριπτική πλειονότητα» των αιτημάτων των αγροτών «φαίνεται ότι υλοποιούνται», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

«Οι αντοχές μιας οικονομίας είναι συγκεκριμένες. Όλα αυτά τα χρήματα είναι στο όριο αυτών που μας επιτρέπει να δώσουμε η Ευρώπη ως ενισχύσεις, τα παραπάνω θα μας βάλουν σε καθεστώς επιτήρησης», επεσήμανε. «Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Κάθε ευρώ παραπάνω (...) θα πρέπει να συνεπάγεται φόρους στους υπόλοιπους πολίτες», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτηθείς ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης, απάντησε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της, ενώ έκανε λόγο για ένα «επιχειρησιακά ορθό, χωρίς ακρότητες» σχέδιο της αστυνομίας.

«Η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα, αναλόγως με τη διαβάθμιση, σε βάρος της κοινωνίας, κρίσιμων λειτουργιών», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η κυβέρνηση διά των αρμόδιων αρχών, της αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλει τον νόμο. Δεν είναι κάτι εύκολο να το πεις στους υπόλοιπους. Αν κάποιος πάει στη ΛΕΑ θα έχει βαρύτατο πρόστιμο. Δεν μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση απευθυνόμενη σε πολίτες δύο ταχυτήτων», συνέχισε.

«Κανείς δεν θέλει», να συγκρουστεί η αστυνομία με τους αγρότες, τόνισε. «Δεν υπάρχουν πουθενά αστυνομικές αρχές που να έχουν καταφέρει να ρυμουλκήσουν 4.000-5.000 τρακτέρ. Όμως η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», συμπλήρωσε και έκανε λόγο για κάποιους που παρεισφρέουν στα μπλόκα «επενδύοντας στην προβοκάτσια επειδή «είτε τους κόπηκε το πάρτι, είτε είναι μπαταχτσήδες».

«Άμεσα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες. Το θέμα δεν είναι να ρίξουμε στον μύλο της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος, για να λυθεί η κατάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι στις κινητοποιήσεις. Το να φύγουν από τα μπλόκα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν», κατέληξε.