Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες εντοπισμού των δύο ορειβατών στον Παρνασσό.

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες, οι οποίοι είχαν αποπροσανατολιστεί στον Παρνασσό ύστερα από ώρες ερευνών.

Παρότι αρχικά δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι, οι δύο άνδρες κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία με τις Αρχές, ενημερώνοντας ότι έχουν αποπροσανατολιστεί. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πυκνή ομίχλη και ιδιαίτερα χαμηλή ορατότητα, καθιστούσαν δύσκολο τόσο τον ακριβή εντοπισμό τους όσο και την ασφαλή προσέγγιση από τα σωστικά συνεργεία.