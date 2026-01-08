Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο - Συγκλονιστικός ο επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Η σύζυγος, τα τρία παιδιά από τους δύο γάμους του, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, πήγαν το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το «τελευταίο αντίο» στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο.
Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος παρακάλεσε όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Πλήθος συναδέλφος, πολιτικών αλλά και φίλων κηδεύεται στην Ριτσώνα ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης. Συγκλονιστικός είναι ο επικήδειος του φίλου και συναδέλφου του Στρατή Λιαρέλλη.
Οι πολιτικοί που έδωσαν το παρών στη Ριτσώνα12:08:35
Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτικοί και εκπρόσωποι κομμάτων. Συγκεκριμένα το παρών έδωσαν: Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Νίκος Ρωμανός.
Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ‑Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στεφάνια είχαν επίσης αποσταλεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.
Εικόνες από Ριτσώνα12:03:28
Ο συγκλονιστικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη11:54:25
Στον επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Στρατής Λιαρέλλης «Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.
Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους.
Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο.
Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.
Για μένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του.
«Γιωργάρα, στο καλό», είπε ο Στρατής Λιαρέλλης.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj3p1hsc5rl?integrationId=40599y14juihe6ly}
Θοδωρής Κυριακού: Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος11:46:44
«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης αυθεντικός άνθρωπος θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι» δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj3tsr1f975?integrationId=40599y14juihe6ly}
Μαζί στη Ριτσώνα Μενεγάκη - Λάτσιος11:32:04
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj3ievnrb89?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στρατής Λιαρέλης: «Γιωργάρα στο καλό»11:30:07
Συγκλονιστικός ήταν ο επικίδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλης αποχαιρετώντας τον στενό του φίλο και συνεργάτη Γιώργο Παπαδάκη. «Για μένα ήταν αδερφός. Γιωργάρα στο καλό», είπε συγκινημένος ο Στρατής Λιαρέλης.
Νίκος Ρωμανός: Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε τη μεγαλοψυχία να βοηθάει τους νέους ανθρώπους11:11:21
«Έφυγε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο ήθος που υπηρέτησε την ενημέρωση και είχε τη μεγαλοψυχία να βοηθάει τους νέους ανθρώπους και στην πολιτική. Συλλυπητήρια στους δικούς του και τους οικείους του» δήλωσε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός
Και ο Νίκος Ανδρουλάκης11:07:48
Αρναούτογλου: «Το φευγιό του Παπαδάκη είναι γροθιά στο στομάχι»11:06:56
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj29vl1m3o1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Αυτή την ώρα ο επικήδειος από τον Στρατή Λιαρέλη11:01:25
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj2jpqcfxr5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Και ο Ντίνος Σιωμόπουλος στη Ριτσώνα για το τελευταίο αντίο10:59:30
Παρούσα και η Νίκη Κεραμέως10:51:26
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Έχασα τον επαγγελματικό μου πατέρα»10:48:40
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj2nu1ajkld?integrationId=40599y14juihe6ly}
Λόλα Νταϊφά: «Το Καλημέρα Ελλάδα τελείωσε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη»10:43:02
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj24cfkuhj5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Κώστας Τσουκαλάς: Τον Γιώργο Παπαδάκη πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα10:37:37
«Σήμερα αποχαιρετούμε τον δημοσιογράφο που αγάπησε ο απλός κόσμος, που είχε κοινωνικό πρόσημο, μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια, έδωσε μεγάλες ευκαιρίες ε νέους ανθρώπους συναδέλφους του και νέους επιστήμονες. Θα τον θυμάμαι γιατί χρόνια πολλά συνεργαστήκαμε στην κοινωνική ενημέρωση, ένας άνθρωπος που πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα και έβαζε σε πρώτη θέση αυτά που περνούσε ο κόσμος, καλό κατευώδιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ
Γ. Καραμέρος: «Σήμερα είμαστε όλοι καλεσμένοι στην τελευταία εκπομπή του Γ. Παπαδάκη»10:35:41
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj2a590mr3l?integrationId=40599y14juihe6ly}
Έφτασε ο Παύλος Μαρινάκης10:34:37