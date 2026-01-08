Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο - Συγκλονιστικός ο επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο - Συγκλονιστικός ο επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη
Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Η σύζυγος, τα τρία παιδιά από τους δύο γάμους του, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, πήγαν το πρωί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για το «τελευταίο αντίο» στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος παρακάλεσε όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Πλήθος συναδέλφος, πολιτικών αλλά και φίλων κηδεύεται στην Ριτσώνα ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης. Συγκλονιστικός είναι ο επικήδειος του φίλου και συναδέλφου του Στρατή Λιαρέλλη.


LIVE

  • Οι πολιτικοί που έδωσαν το παρών στη Ριτσώνα

    12:08:35

    Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτικοί και εκπρόσωποι κομμάτων. Συγκεκριμένα το παρών έδωσαν: Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Νίκος Ρωμανός.

    Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ‑Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στεφάνια είχαν επίσης αποσταλεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

  • Εικόνες από Ριτσώνα

    12:03:28

    6803285_b28c8.jpg

  • Ο συγκλονιστικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

    11:54:25

    Στον επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Στρατής Λιαρέλλης «Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

    Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους.

    Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο.

    Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

    Για μένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του.

    «Γιωργάρα, στο καλό», είπε ο Στρατής Λιαρέλλης.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj3p1hsc5rl?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Θοδωρής Κυριακού: Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος

    11:46:44

    «Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης αυθεντικός άνθρωπος θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι» δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj3tsr1f975?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Μαζί στη Ριτσώνα Μενεγάκη - Λάτσιος

    11:32:04

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj3ievnrb89?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Στρατής Λιαρέλης: «Γιωργάρα στο καλό»

    11:30:07

    Συγκλονιστικός ήταν ο επικίδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλης αποχαιρετώντας τον στενό του φίλο και συνεργάτη Γιώργο Παπαδάκη. «Για μένα ήταν αδερφός. Γιωργάρα στο καλό», είπε συγκινημένος ο Στρατής Λιαρέλης.

  • Νίκος Ρωμανός: Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε τη μεγαλοψυχία να βοηθάει τους νέους ανθρώπους

    11:11:21

    «Έφυγε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο ήθος που υπηρέτησε την ενημέρωση και είχε τη μεγαλοψυχία να βοηθάει τους νέους ανθρώπους και στην πολιτική. Συλλυπητήρια στους δικούς του και τους οικείους του» δήλωσε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός

  • Και ο Νίκος Ανδρουλάκης

    11:07:48

    6803116_1ae33.jpg

  • Αρναούτογλου: «Το φευγιό του Παπαδάκη είναι γροθιά στο στομάχι»

    11:06:56

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj29vl1m3o1?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Αυτή την ώρα ο επικήδειος από τον Στρατή Λιαρέλη

    11:01:25

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj2jpqcfxr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Και ο Ντίνος Σιωμόπουλος στη Ριτσώνα για το τελευταίο αντίο

    10:59:30

    6803107_ea2e5.jpg

  • Παρούσα και η Νίκη Κεραμέως

    10:51:26

    6803075_e2e83.jpg

  • Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Έχασα τον επαγγελματικό μου πατέρα»

    10:48:40

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj2nu1ajkld?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Λόλα Νταϊφά: «Το Καλημέρα Ελλάδα τελείωσε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη»

    10:43:02

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj24cfkuhj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Κώστας Τσουκαλάς: Τον Γιώργο Παπαδάκη πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα

    10:37:37

    «Σήμερα αποχαιρετούμε τον δημοσιογράφο που αγάπησε ο απλός κόσμος, που είχε κοινωνικό πρόσημο, μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια, έδωσε μεγάλες ευκαιρίες ε νέους ανθρώπους συναδέλφους του και νέους επιστήμονες. Θα τον θυμάμαι γιατί χρόνια πολλά συνεργαστήκαμε στην κοινωνική ενημέρωση, ένας άνθρωπος που πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα και έβαζε σε πρώτη θέση αυτά που περνούσε ο κόσμος, καλό κατευώδιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ

  • Γ. Καραμέρος: «Σήμερα είμαστε όλοι καλεσμένοι στην τελευταία εκπομπή του Γ. Παπαδάκη»

    10:35:41

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfj2a590mr3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Έφτασε ο Παύλος Μαρινάκης

    10:34:37

    6803059_48b3e.jpg

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Σε πλήρη εφαρμογή το νέο επίδομα ανεργίας - Ποιοι και πόσα θα λάβουν

Σε πλήρη εφαρμογή το νέο επίδομα ανεργίας - Ποιοι και πόσα θα λάβουν

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Πολική φωτοβολίδα» θα φέρει χιόνια και στην Αττική

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Πολική φωτοβολίδα» θα φέρει χιόνια και στην Αττική

Πώς αλλάζει ο χάρτης της ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα

Πώς αλλάζει ο χάρτης της ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι φορολογούμενοι δεν θα δουν ελάφρυνση

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι φορολογούμενοι δεν θα δουν ελάφρυνση

Εκτίναξη τιμών σε χρυσό και χρυσή λίρα υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας

Εκτίναξη τιμών σε χρυσό και χρυσή λίρα υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας

Πώς η Βιο-Ακαδημία της DEMO επανασυστήνει τη βιοτεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς η Βιο-Ακαδημία της DEMO επανασυστήνει τη βιοτεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Νέα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Νέα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Το MOMUS Air αλλάζει την εμπειρία του ταξιδιού στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Το MOMUS Air αλλάζει την εμπειρία του ταξιδιού στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Kumho Tire: Από τα διεθνή βραβεία στο μέλλον της κινητικότητας

Kumho Tire: Από τα διεθνή βραβεία στο μέλλον της κινητικότητας

ΕΥΔΑΠ: Η μεγάλη «αναγέννηση» των αγωγών της Αθήνας και το επενδυτικό άλμα των 2,5 δισ. ευρώ

ΕΥΔΑΠ: Η μεγάλη «αναγέννηση» των αγωγών της Αθήνας και το επενδυτικό άλμα των 2,5 δισ. ευρώ

Συντηρητικά τροφίμων: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα - Αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη και καρκίνου

Συντηρητικά τροφίμων: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα - Αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη και καρκίνου

6 μύθοι και αλήθειες για το εμβόλιο της γρίπης

6 μύθοι και αλήθειες για το εμβόλιο της γρίπης

Μανταρίνι: Το φρούτο που θωρακίζει το ανοσοποιητικό και ενισχύει τη μνήμη

Μανταρίνι: Το φρούτο που θωρακίζει το ανοσοποιητικό και ενισχύει τη μνήμη

Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης ενεργοποιούν αντικαρκινικά σήματα

Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης ενεργοποιούν αντικαρκινικά σήματα

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Πότε ξεκινούν αιτήσεις για ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση 36.000 ευρώ

Πότε ξεκινούν αιτήσεις για ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση 36.000 ευρώ

Ήλιο-3: Σπουδαία ανακάλυψη στη Μινεσότα για το «καύσιμο του μέλλοντος»

Ήλιο-3: Σπουδαία ανακάλυψη στη Μινεσότα για το «καύσιμο του μέλλοντος»

Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα

Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές

Σχετικά Άρθρα

Φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη - Ο συγκλονιστικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη - Ο συγκλονιστικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Ελλάδα
Ο σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη στην κηδεία Παπαδάκη: «Γιωργάρα στο καλό..»

Ο σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη στην κηδεία Παπαδάκη: «Γιωργάρα στο καλό..»

Ελλάδα
Σήμερα στη Ριτσώνα η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Σήμερα στη Ριτσώνα η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Ελλάδα
Γιώργος Παπαδάκης: Ο επί 18 χρόνια σκηνοθέτης του αποκάλυψε την ιστορία με το μουστάκι όταν το ξύρισε

Γιώργος Παπαδάκης: Ο επί 18 χρόνια σκηνοθέτης του αποκάλυψε την ιστορία με το μουστάκι όταν το ξύρισε

Life

NETWORK

Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων

Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων

ienergeia.gr
Συντηρητικά τροφίμων: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα - Αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη και καρκίνου

Συντηρητικά τροφίμων: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα - Αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη και καρκίνου

healthstat.gr
6 μύθοι και αλήθειες για το εμβόλιο της γρίπης

6 μύθοι και αλήθειες για το εμβόλιο της γρίπης

healthstat.gr
Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς - «Λυπηρή» η αποχώρηση από τη συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, απαντά η ΕΕ

Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς - «Λυπηρή» η αποχώρηση από τη συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, απαντά η ΕΕ

ienergeia.gr
Από τη διάγνωση έως την ανάρρωση: Το «ταξίδι» μιας ασθενούς με μηνιγγίωμα

Από τη διάγνωση έως την ανάρρωση: Το «ταξίδι» μιας ασθενούς με μηνιγγίωμα

healthstat.gr
Μανταρίνι: Το φρούτο που θωρακίζει το ανοσοποιητικό και ενισχύει τη μνήμη

Μανταρίνι: Το φρούτο που θωρακίζει το ανοσοποιητικό και ενισχύει τη μνήμη

healthstat.gr
Σύνοδος Κορυφής για την Αιολική Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα

Σύνοδος Κορυφής για την Αιολική Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα

ienergeia.gr
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Έγκριση υλοποίησης νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων προϋπολογισμού 160,8 εκατ.

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Έγκριση υλοποίησης νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων προϋπολογισμού 160,8 εκατ.

ienergeia.gr