Η Λίτσα Πατέρα απουσίαζε από την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη και σε δηλώσεις της σε τηλεοπτική εκπομπή εξήγησε τον λόγο.

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στη Ριτσώνα.

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star». Η γνωστή αστρολόγος, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη ενώ αποκάλυψε τον λόγο που δεν βρέθηκε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

«Ειλικρινά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να συμπτύξω όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθω. Ήμασταν τόσα χρόνια μαζί, τόσα χρόνια, καθημερινά, λέγαμε καλημέρα. Αυτή τη στιγμή νιώθω τόσο..., δεν μπορώ να το περιγράψω. Χάσαμε τον Γιώργο μας. Η θλίψη μου είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε φορτισμένη η Λίτσα Πατέρα.

«Δεν πήγα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα λόγω συναισθηματικού φόρτου, αλλά και λόγω κάποιον υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, με το μυαλό μου ήμουν εκεί. Ήταν είναι και θα είναι στις καρδιές μας. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

