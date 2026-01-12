Καφετέρια στη Μεσσήνη χρησιμοποίησε την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη για να διαφημιστεί.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί τις τελευταίες ώρες διαφήμιση καταστήματος εστίασης, που χρησιμοποίησε την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατό του.

Στην επίμαχη εικόνα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός δημοσιογράφος απεικονίζεται να βρίσκεται στις πύλες του παραδείσου, κρατώντας καφέ από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Η ανάρτηση έγινε πράγματι viral με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για προσβολή της μνήμης του νεκρού και για ανάρμοστη εκμετάλλευση ενός δημόσιου προσώπου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmfimeo1iyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Διονύσης Σωτηρόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπερασπίστηκε την επιλογή του, δηλώνοντας πως «πρόκειται για χιούμορ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ούτε διαστροφικό το μυαλό μου είναι, ούτε σχιζοφρένεια έχω». Όπως πρόσθεσε, «στον παράδεισο τον έβαλα τον Γιώργο Παπαδάκη, όχι στην κόλαση».

Ο Διονύσης Σωτηρόπουλος ζήτησε συγγνώμη από όσους ένιωσαν προσβεβλημένοι, σημειώνοντας: «Αν κάποιους τους στενοχώρησε η εικόνα ζητάω συγγνώμη, σταυρώστε με για το λάθος, εκτελέστε με. Όλο αυτό ήταν θέμα marketing, το απέσυρα».

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το ίδιο κατάστημα φέρεται να είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε αντίστοιχη διαφημιστική ανάρτηση, χρησιμοποιώντας εικόνα του πάπα Φραγκίσκου.