Στη Ριτσώνα συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη.

Το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη θα πουν την Δευτέρα 12 φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα τον αποχαιρετήσουν στις 16.00 το απόγευμα αποτίοντας το δικό τους φόρο τιμής στο ηθοποιό που αφήνει πίσω του ένα ενα πολυσχιδές έργο στο χώρο της υποκριτικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk1zk4jatwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θάνατος Χρήστου Πολίτη: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αδελφός του, ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αναπνευστικό του, το οποίο φαίνεται ότι επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας του. «Είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα», αποκάλυψε ο αδελφός του «Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου. Αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Δεν είχε ποτέ ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του, ούτε τίποτα. Ήταν εργάτης του θεάτρου», είπε αρχικά.

«Όλοι λέγανε τα καλύτερα λόγια, ότι για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τη σεμνότητά του. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί για να μην έχει καμία σχέση με κανέναν. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα…», πρόσθεσε ο Γιώργος Πιατουλάκης. «”Έφυγε” τη Δευτέρα. Τις τελευταίες μέρες είχα επικοινωνία μαζί του. Πάντα ήμαστε δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, τα οποία τα είχε σαν παιδιά του. Εγώ τον εντόπισα στο σπίτι. Ήταν δύσκολο. Όσο και να ήθελε να ήταν μόνος του, ήταν πάντοτε κοντά», αποκάλυψε στη συνέχεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjzzqt6srd5?integrationId=40599y14juihe6ly}