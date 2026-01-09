Η Βίρνα αποχαιρετά τον Γιάγκο Δράκο...

Με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Χρήστος Πολίτης είχε το ταλέντο και τη στόφα πρωταγωνιστή, γράφοντας στη συνείδηση του κοινού κυρίως μέσα από θρυλικούς τηλεοπτικούς ρόλους, όπως αυτός του Γιάγκου Δράκου στην καθημερινή τηλεοπτική σειρά, Η Λάμψη του Νίκου Φώσκολου.

Ο Χρήστος Πολίτης – με πραγματικό όνομα Χρήστος Πιατουλάκης – γεννήθηκε το 1942 στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1965.

{https://youtu.be/S2iHD4_atGk?si=8Ie-j_uLnSo_Ez3Y}

Θέατρο

Εμφανίστηκε πρώτη φορά στο θέατρο, την ίδια χρονιά που αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή, στο έργο Δέκα Μικροί Νέγροι με τον θίασο του Γιάννη Φέρτη και της Ξένιας Καλογεροπούλου.

Στην συνέχεια, ακολούθησαν συνεργασίες με το θίασο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο, ενώ συνεργάστηκε με σπουδαίους ηθοποιούς της εποχής, όπως ο Αλέξης Μινωτής, η Αντιγόνη Βαλάκου και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αρχαία τραγωδία, στα έργα Χοηφόροι – Ευμενίδες του Αισχύλου και Ιππόλυτος του Ευριπίδη, παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου από το 1974 έως το 1990, στο οποίο επικεντρώθηκε σε δραματικό ρεπερτόριο, ανεβάζοντας έργα των Α. Μίλερ, Τ. Ουίλιαμς κ.ά.

Τελευταία του θεατρική παράσταση ήταν στο έργο Το Λιοντάρι του Χειμώνα του Τζ. Γκόλντμαν, κατά την θεατρική περίοδο 1997-98. Κατά τη διάρκεια του 1990, υπήρξε για μια διετία, δάσκαλος στην Δραματική Σχολή Αθηνών του Γ. Θεοδοσιάδη.

{https://youtu.be/MS-ItthMOMk?si=2p-NLAO2k0RHH_gd}

Κινηματογράφος

Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο το 1968 στην ταινία Η Λεωφόρος του Μίσους του Νίκου Φώσκολου. Μάλιστα σε μια συνέντευξη του, είχε δηλώσει: «Ο Φίνος ήθελε να μου κάνει ένα δοκιμαστικό και με έστειλαν σε ένα πλατό που γινόταν γύρισμα. Μου λέει ο Φώσκολος: αντί να σου κάνουμε ένα δοκιμαστικό που μπορεί να μην το δει κανείς, κάνε ένα πέρασμα στην ταινία που θα τη δουν έτσι κι αλλιώς. Ήταν η Λεωφόρος του Μίσους με πρωταγωνιστή τον Νίκο Γαλανό. Έπαιζε και η Χρονοπούλου, ο Καζάκος, η Νόνικα Γαληνέα. Εγώ έκανα ένα ζιγκολό που φορούσε φουλάρια. Αυτή ήταν η αισθητική του Φώσκολου, βασικά το φουλάρι.»

Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε το 1969 στην ταινία Άγιος Νεκτάριος: Ο Προστάτης των Φτωχών, ενώ την ίδια χρονιά θα κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία Το Κορίτσι του 17.

Την δεκαετία του ’70 συνεργάστηκε με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις, συμμετέχοντας σε μεγάλες παραγωγές, όπως στις ταινίες Παπαφλέσσας, Σουλιώτες μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη και πολλές ακόμα. Συμμετείχε συνολικά σε 19 κινηματογραφικές ταινίες, ενώ η τελευταία του εμφάνιση έγινε το 1975 στην ταινία «Στα Δίχτυα του Τρόμου». Μέχρι το 2022, όταν και έκανε τη μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή του.

Επανεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 2022, έπειτα από πολλές δεκαετίες αποχής, συμμετέχοντας στην ταινία Broadway, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Χρήστου Μασσαλά, σε συμπαραγωγή του Onassis Culture.

Σε αυτή, ο Χρήστος Πολίτης είχε το ρόλο του παππού.

{https://youtu.be/y84OyFhjXNA?si=BUS7zb8j4JY8piJ3}

Ο Χρήστος Πολίτης πρωταγωνίστησε και σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, αλλά η συμμετοχή που τον καθιέρωσε στην συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού, ήταν στη σειρά Η Λάμψη του Νίκου Φώσκολου, ερμηνεύοντας τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου, για 14 ολόκληρα χρόνια.

Μετά το τέλος της Λάμψης το 2005, ο Χρήστος Πολίτης αποφάσισε να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

{https://youtu.be/n2KbEqp8-do?si=TRN_pbhhpc9--aLE}

Πολιτική

Ο Χρήστος Πολίτης ασχολήθηκε και με την πολιτική. Το 1998 εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου, θέση από την οποία αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, συμμετείχε ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης για τις βουλευτικές εκλογές του 1996

Ο Χρήστος Πολίτης απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 83 ετών.

Ο Χρήστος Πολίτης μέσα από τα λόγια του

«Η σεμνότητα είναι μεγάλο προσόν. Η σοβαρότητα επίσης. Η αγωνιστικότητα και το πάθος να υπηρετήσεις αυτό που πιστεύεις, να μην τσιγκουνευτείς να ξοδέψεις την ψυχή σου.»

«Δεν με ενδιέφερε να κυκλοφορώ στο δρόμο και να μοιράζω αυτόγραφα. Δεν μου πήγαινε. Ειλικρινά ποτέ δεν ήθελα να γίνω σταρ.»

«Το μόνο που με μάγευε και με μαγεύει ακόμη είναι να συναντώ ανθρώπους που έχουν ταλέντο. Τότε συγκινούμαι πραγματικά.»

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη

Από τον Παπαφλέσσα μέχρι τους Σουλιώτες, Στα Δίχτυα του Τρόμου και φυσικά τη Λάμψη, η Κάτια Δανδουλάκη βρέθηκε αρκετές φορές στο πλευρό του Χρήστου Πολίτη σε μεγάλη και μικρή οθόνη.

Ωστόσο, οι δυο τους, έγραψαν τηλεοπτική ιστορία ως Γιάγκος και Βιρνα Δράκου στην τηλεοπτική σειράς της δεκαετίας του '90 Νίκου Φώσκολου.

