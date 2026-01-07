ΜέΡΑ25: «Ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη» η προκαταρκτική εξέταση για τη δήλωση Βαρουφάκη.

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη στην εισαγγελική έρευνα για τη δήλωσή του περί χρήσης ecstasy το 1989.

Μετά τις αντιδράσεις για τα λεγόμενα του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 σε podcast, η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων αυτό της πρόκλησης και διαφήμισης χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε αφού η αστυνομία διαβίβασε στη δικαιοσύνη το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη.

ΜέΡΑ25: «Ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη» η αναγγελία προκαταρκτικής εξέτασης

Ανακοίνωση παρόμοια με την ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη έκανε το ΜέΡΑ25, αφού έγινε γνωστή η εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. «Η εισαγγελία αποφάσισε να μας γυρίσει στη δεκαετία του 1950», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η αναγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης «θα ήταν κωμική εάν δεν ήταν ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη», επισημαίνει το ΜέΡΑ25. «Όχι μόνο γιατί για πολλοστή φορά γίνεται κατά παραγγελία της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης, αλλά και γιατί διαπαιδαγωγεί την κοινωνία ότι η σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η απόκρυψη της αλήθειας και η υποκρισία», συμπληρώνει.

«Στο ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε για την ανάγκη να χτυπηθεί το ναρκεμπόριο και οι μαφίες του, μέσω της αποποινικοποίησης και του κρατικού ελέγχου των ουσιών», αναφέρει ακόμα και καταλήγει:

«Δεν πρόκειται να τρομάξουμε ούτε από εισαγγελείς ούτε από χωροφύλακες ούτε από παιδονόμους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους κλόουν, που το πρωί απαιτούν να σταματήσουμε να μιλάμε για νόμους γιατί κουβαλούν σπαθιά, και το βράδυ ανεμίζουν τους νόμους του κράτους της εθνικοφροσύνης, να μας γυρίσουν πίσω στα πέτρινα χρόνια».

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25:

Την ίδια στιγμή που οι ναρκομαφίες κάνουν πάρτι στη χώρα και η αδράνεια (στην καλύτερη περίπτωση) ή η σπουδή για συγκάλυψη (στην χειρότερη) της Δικαιοσύνης σε περιπτώσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του εγκλήματος των Τεμπών έχει γίνει παροιμιώδης για την ελληνική κοινωνία, η εισαγγελία αποφάσισε να μας γυρίσει στη δεκαετία του 1950.

Η αναγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης για τη δήλωση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ότι είχε κάνει χρήση ουσιών θα ήταν κωμική εάν δεν ήταν ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη. Όχι μόνο γιατί για πολλοστή φορά γίνεται κατά παραγγελία της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης, αλλά και γιατί διαπαιδαγωγεί την κοινωνία ότι η σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η απόκρυψη της αλήθειας και η υποκρισία.

Την ώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, και η αστυνομία συλλαμβάνει και φυλακίζει τα παιδιά των λαϊκών τάξεων για μικροποσότητες αφήνοντας να διακινείται η ακριβή κοκαΐνη χωρίς κανέναν περιορισμό στην καλή κοινωνία, την ώρα που ο Άδωνις Γεωργιάδης διαλύει με κυνισμό τις δομές απεξάρτησης και βυθίζει τον ΕΟΠΑΕ στο χάος, η κυβέρνηση επιλέγει να ανασύρει πρακτικές της αστυνομίας ηθών απέναντι στον γραμματέα του ΜέΡΑ25 επειδή είπε την αλήθεια για ένα πραγματικό πρόβλημα.

Στο ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε για την ανάγκη να χτυπηθεί το ναρκεμπόριο και οι μαφίες του, μέσω της αποποινικοποίησης και του κρατικού ελέγχου των ουσιών. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε αποτυχημένες συνταγές δήθεν τρομοκράτησης, που είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Αλλά θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια.

Δεν πρόκειται να τρομάξουμε ούτε από εισαγγελείς ούτε από χωροφύλακες ούτε από παιδονόμους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους κλόουν, που το πρωί απαιτούν να σταματήσουμε να μιλάμε για νόμους γιατί κουβαλούν σπαθιά, και το βράδυ ανεμίζουν τους νόμους του κράτους της εθνικοφροσύνης, να μας γυρίσουν πίσω στα πέτρινα χρόνια.