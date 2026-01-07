Εισαγγελική παρέμβαση μετά τη δήλωση Βαρουφάκη για χρήση ecstasy το 1989.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι αναφορές του Γιάνη Βαρουφάκη ότι έχει κάνει χρήση ecstasy, στο παρελθόν. Ειδικότερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης αξιόποινων πράξεων μεταξύ των οποίων και αυτό της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών.

Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε μετα το βίντεο που διαβίβασε η αστυνομία στη δικαιοσύνη με τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος «ΜέΡα 25» σε podcast της Γάιας Μερκούρη.

Στις δηλώσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και σχόλια, ο πρώην υπουργός Οικονομικών ανέφερε μεταξύ άλλων σε podcast ότι το 1989 είχε κάνει χρήση ecstasy.

«Βέβαια, αυτό έλειπε», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν έχει κάνει χρήση ουσιών. «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale (δεν εισπνέω). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξαναπήρα ποτέ, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Ήταν στο Σίδνεϊ, στο Mardi Gras και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή... στο Mardi Gras στο Σίδνεϊ το 1989 είχαν ένα μεγάλο gig που γινόταν στο τέλος της παρέλασης, στο οποίο έμπαινες μέσα, έδινες ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή και δεν ήξερες τι σόου θα σου δείξουν. Ήταν η Κάιλι Μινόγκ, gay icon κτλ. και είπα ας το δοκιμάσω. Θυμάμαι να μπορώ να χορέψω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα. Για εμένα αυτό που ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο- αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας- είναι το απλό “χόρτο”».

«Διαμονοποίηση επειδή τόλμησαν να απαντήσω ειλικρινά»

Λίγο νωρίτερα, σε δήλωσή του, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε ότι τον διαμονοποιούν επειδή «τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους».

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη:

Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους.

Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας τη μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες.

Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, οι νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν τη νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.

Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στον λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το «πολιτικό κόστος». Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Παπαδημούλης για δηλώσεις Βαρουφάκη για ectasy: «Μεσαίωνας και γελοιότητα της κυβέρνησης για να πουλήσουν νόμο και τάξη»

Αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή την παραπομπή στον εισαγγελέα δήλωσης του Γιάνη Βαρουφάκη για περιστατικό χρήσης ecstasy πριν από δεκαετίες. Ειδικότερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης αξιόποινων πράξεων μεταξύ των οποίων και αυτό της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι, αντί η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιλέγει να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους για δηλώσεις που αφορούν γεγονότα του 1989. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «αντί να αντιμετωπίσουν καίρια τους ναρκεμπόρους, στέλνουν στον εισαγγελέα δήλωση του Βαρουφάκη πως έκανε μια φορά χρήση ecstasy το 1989».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης κάνει λόγο για «Μεσαίωνα και γελοιότητα», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει επικοινωνιακά το αφήγημα του «νόμου και της τάξης», αποφεύγοντας την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Μαρινάκης για Βαρουφάκη: Αηδία, αποκρουστικό, ντροπή

«Νομίζω ότι η λέξη ντροπή είναι επιεικής. Αηδία, ντροπή. Είναι κάτι αποκρουστικό. Δεν το πίστευα μέχρι να το δω», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν χάσει παιδιά από τα ναρκωτικά, φίλοι που έχουν χάσει φίλους τους, παιδιά τα οποία παλεύουν, άνθρωποι που παλεύουν για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους - είναι αξιέπαινοι - και υπάρχουν και γονείς που δεν θα κοιμηθούν πολλά βράδια για τα δικά τους παιδιά», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή Live News του Mega.

«Ο άνθρωπος αυτός είχε τις τύχες της οικονομίας της χώρας μας, με απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, του κ. Τσίπρα. Για να καταλάβουμε τι πήγαμε να πάθουμε. Αλλά αφήνω στην άκρη αυτούς όλους και κυρίως τον κ. Βαρουφάκη, γιατί είναι ατομική η δήλωση, δεν συμπαρασύρει και επιλογές προ δεκαετίας, αλλά είναι σημαντικό να θυμίσουμε ποιος αποφάσιζε για την οικονομία της χώρας μας. Τον αφήνουμε στην άκρη και απευθύνομαι σε όλους αυτούς τους γονείς και σε όλα αυτά τα παιδιά, καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Να παλέψουν, να αναζητήσουν τους φορείς οι οποίοι μπορούν να τους υποστηρίξουν και να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους. Όχι, δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, έστω και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή. Όλα αυτά πρέπει όλοι μαζί, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουμε, στη δεξιά, στην αριστερά, στο κέντρο, ως κοινωνία, να τα απομονώσουμε και τέτοιες φωνές να τις στείλουμε στο περιθώριο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την ποινική διερεύνηση των δηλώσεων του Γιάνη Βαρουφάκη, απάντησε: «Κοιτάξτε, μπορεί να ερευνηθεί νομικά μία έμμεση προτροπή σε κάτι τέτοιο, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και πολιτικό φορέα. Είναι οριακό νομικά, σίγουρα, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά είναι κάτι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο. Το κυριότερο είναι το επικίνδυνο. Εμείς δεν θα μπλέξουμε σε αυτό, υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Η αξιολόγηση θα γίνει από τις εισαγγελικές αρχές. Δεν γνωρίζω εάν είναι ποινικό. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω εγώ τον εισαγγελέα και αν πω την άποψή μου -έχω άποψη εκ του επαγγέλματός μου- δεν θεωρώ ότι θεσμικά είναι σωστό, γιατί είναι σαν να προτρέπω την Δικαιοσύνη εκπροσωπώντας μία άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία τι να κάνει. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς ξέρουν καλύτερα από εμάς».

